Seguim amb el nostre propòsit de trobar aquells titulars més enllà de la pandèmia que també han estat notícia aquest mes de setembre. Vols posar-te a prova? Contesta aquestes sis preguntes.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a «següent» per avançar. Tens un minut i mig per respondre!

<noiframe></p><ul id="questions"><li>Quin partit ha signat aquest mes de setembre un pacte de govern al JxCat a l'Ajuntament de Girona?</li><li>La biblioteca de la Casa de Cultura de Girona va tancar fa set anys amb la promesa que reobriria com més aviat millor. Però, ara per ara, els càlculs és que estarà tancada encara, com a mínim...</li><li>CaixaBank i un altre gran banc han aprovat aquest setembre la seva fusió per mitjà d'una operació de bescanvi d'accions que implica l'absorció del segon per part de CaixaBank. Quin és aquest banc?</li><li>Quin espai ha acollit de forma extraordinària els exàmens de setembre de la selectivitat a Girona?</li><li>La banyolina Esther Guerrero ha fet realitat el repte de guanyar un doblet en el campionat d'Espanya en 800 i 1.500 en només deu minuts de diferència. Quants anys feia que ningú ho aconseguia?</li></ul><p></noiframe>