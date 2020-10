El brot del geriàtric de Vilademuls ja ha deixat vuit morts

El brot de coronavirus detectat a la residència Els Cireres de Vilafreser i que ha afectat 44 persones ja ha deixat vuit morts, segons ha pogut saber Diari de Girona. Tots eren positius, d'edat avançada i amb patologies prèvies. Salut també ha informat que entre dijous i ahir s'hauran desaïllat nou residents més, que s'afegiran als 22 que estan fent vida normal –tretze ja es van desaïllar la setmana passada i nou no s'han contagiat. Ahir també es van fer analítiques a quatre residents més per comprovar si tenen anticossos de la malaltia. En cas que sigui així , també es desaïllaran. Pel que fa als residents que continuen malalts, un d'aquests està ingressat a l'Hospital Josep Trueta, un altre està al sociosanitari Mútuam i n'hi ha sis més a la mateixa residència Els Cirerers, amb símptomes lleus als quals s'està fent un seguiment clínic de manera continuada.

Des del Departament de Salut s'està fent una supervisió i control a les mesures que es van prenent, per tal de garantir que siguin les correctes.

El brot es va descobrir arran de dos casos positius que es van registrar a mitjans del mes de setembre. Aleshores es van fer les proves a tothom i en van acabar sortint 44 positius en total, entre usuaris i treballadors. Al principi tots eren asimptomàtics, excepte tres, que tenien símptomes lleus malgrat que un es va hospitalitzar per precaució. Malgrat tot, pocs dies després alguns dels afectats van anar desenvolupant simptomatologia greu.

Arran d'aquest brot, es van fer accions per sectoritzar la residència en tres espais i s'han reforçat les mesures d'aïllament i de protecció. Així es va sectoritzar la residència en els casos positius, els casos negatius i els que tenen PCR negativa però que són contactes estrets amb algun positiu. A la residència hi ha un total de 55 residents i 40 treballadors. Precisament, a principis de maig la direcció va organitzar un acte públic, amb presència d'autoritats locals i cossos d'emergències, per celebrar que els primers testos de PCR van sortir negatius.