Girona suma tres defuncions més i el contagi es torna a disparar amb 225 nous positius

La xifra de morts per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona continua augmentant i les tres víctimes notificades ahir confirmen, novament, la tendència a l'alça d'aquest mes de setembre. Els brots detectats a geriàtrics i sociosanitaris han afectat les persones més vulnerables i han fet incrementar, en part, aquesta taxa de mortalitat. De les tres defuncions notificades ahir, dues han tingut lloc a hospitals o centres sociosanitaris i una encara no s'ha classificat.

D'altra banda, el nombre de casos va tornar a superar el llindar de 200 per segona vegada aquesta setmana i per quart cop en les darreres dues setmanes. Ni durant el pic de la pandèmia era habitual superar aquesta xifra. Dels 225 positius d'ahir, 221 s'han detectat per PCR, és a dir, són casos recents.

El risc de rebrot va pujar gairebé un punt i està en 185,43, mentre que la setmana del 15 de setembre va ser de 204,90. D'aquesta manera, aquest paràmetre ha millorat en una setmana. A més, la velocitat de propagació del contagi torna a baixar i se situa en 0,94, i la taxa de confirmats per PCR del 22 al 28 de setembre és de 94,72 per cada 100.000 habitants.

Finalment, hi ha 76 pacients ingressats, tres menys que dijous i 22 estan a l'UCI, un més.



Municipis afectats

Respecte als municipis de la regió que tenen restriccions, a Girona el risc de rebrot continua baixant i se situa en 363,62, 35 punts menys en un dia. Se situa així per sota del de la setmana del 15 de setembre, quan va ser de 399,33. La velocitat de propagació del virus baixa per sota de l'1 i està en 0,91, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 179,59 per cada 100.000 habitants.

A Salt, el risc de rebrot torna a pujar després d'haver baixat dijous. Ho fa en 66 punts, fins a 704,63. En canvi, la velocitat de contagi baixa una centèsima fins a 0,92. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 363,23. Respecte al risc de rebrot, Salt és el municipi de més de 20.000 habitants de la província de Girona que el té més alt i se situa en cinquena posició a Catalunya. Tenint en compte la Regió Sanitària de Girona, Canet de Mar –on s'ha fet un cribratge– encara el té més elevat. Quant a comarques, la Cerdanya està al capdavant de Catalunya, tot i que no forma part de la Regió Sanitària de Girona, amb 690,26 punts. Seguidament, el Pla de l'Estany se situa en tercera posició amb 539,3 punts.

Finalment, tenint en compte la taxa de propagació del contagi, el Pla de l'Estany és la comarca que la té més elevada, amb una Rt de 3,11. Això vol dir que una persona infectada en pot contagiar més de tres de mitjana.