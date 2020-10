Un olotí que fa la volta al món amb bici recull les seves experiències en un llibre

Raúl Alzola va sortir d'Olot el 7 d'abril del 2019 per fer la volta al món amb bicicleta en quatre anys.

Raúl Alzola va sortir d'Olot un diumenge al matí de principis de primavera, un dia clar i fresc del 2019. El van acomiadar entre llàgrimes amics i familiars. Va enfilar el carrer en direcció a l'N-260 i va deixar la ciutat, on és recordat per haver muntat un negoci de missatgeria amb bicicleta. Va ser el pioner a fer servir unes bicicletes més llargues que les altres, que podien dur un dipòsit al mig. D'aquesta manera, les vibracions no trenquen les parts de la bicicleta que suporten càrrega.

Raúl Alzola és conegut com a Biciruling arreu del món i té seguidors sobretot a Instagram, on fa xerrades i debats amb altres aventurers de la bicicleta d'arreu del món. En aquestes xerrades, comparteixen les experiències de la ruta i es donen consells.

Ara, ha publicat el llibre Una vuelta y un después. El llibre explica els motius pels quals, el 2008, un jove programador informàtic deixa la seva ciutat -Vitòria-Gasteiz- i la seva feina per fer una volta amb bicicleta per Espanya. «Va ser deixar-ho tot i sortir a fer una volta amb bicicleta», explica.

El llibre recull el diari de la seva experiència del primer viatge. Viure en una petita tenda de campanya, fer-se menjar amb un fogó i rentar la roba al riu i quasi cada dia llevar-se envoltat d'un nou paisatge. Segons ell, el viatge li va canviar la vida cap a millor i tornar a fer un gran viatge amb bicicleta es va convertir en el somni que ara compleix. Segons explica, l'objectiu del llibre és convèncer qualsevol que és possible canviar la línia de la vida.

Dins del llibre hi ha les reflexions, les estratègies mentals i les maneres de pensar i actuar que li van servir per afrontar les pors, gestionar les emocions i emprendre nous projectes.

El viatge del llibre va tenir un moment determinant a Olot, on es va establir i va muntar el negoci de missatgeria. Per cert, amb variants encara hi ha servei de missatgeria amb bicicleta a Olot.

A la sortida d'Olot va explicar que duia el somni de tornar a fer un viatge a l'interior i que l'única manera de desfer-se'n era agafar la bicicleta i sortir. Va explicar que les primeres etapes el conduirien a Vitòria-Gasteiz, on viuen els seus pares.



Direcció a Europa

Hi va anar i després va travessar Europa per anar cap a Turquia i l'Iran. Segons explica, a partir del moment en el qual un ciclista aventurer deixa Europa Occidental, nota un canvi en l'actitud de la gent. En un ambient menys consumista, hi ha més solidaritat i hospitalitat amb els ciclistes d'aventura.

Així, va arribar a Geòrgia, un país situat al costat del mar Negre. Aquí es va trobar amb la covid-19. El Govern georgià va decretar l'estat d'alarma fins al 21 d'abril. Ell es va establir en un apartament a l'espera de poder sortir amb bicicleta. Ara està a la ciutat d'Ajaltsije, d'uns 20.000 habitants i molt tranquil·la. Està a prop del monestir de Vardzia. Aquí ha publicat el llibre i tirat endavant el projecte de Verkami que l'acompanya. Abans d'arribar a Ajaltsije va visitar tretze països, va acumular 10.140 quilòmetres i va estar 514 dies en ruta.