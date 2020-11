Augmenten els ingressats als hospitals gironins per segon dia consecutiu

Segon dia consecutiu amb augment dels ingressats per coronavirus als hospitals gironins. En concret, hi ha 255 ingressats, 10 més que en el balanç anterior. Tot i el lleu repunt, els ingressats en l'últim interval van ser 258, pels 315 de la setmana anterior.

A la regió sanitària de Girona s'han declarat 134 nous casos de covid-19 confirmats per PCR i Test d'Antígens, la mateixa xifra que ahir, i ja s'acumulen 31.650 casos, 34.373 si es tenen en compte totes les proves.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.094 persones en aquest territori, 4 més que fa 24 hores. Entre el 13 i el 19 de novembre es van declarar 43 defuncions, 47 la setmana anterior.

El risc de rebrot segueix a la baixa fins als 337 punts (-22), encara per sota de la mitjana catalana (293); mentre que la setmana del 6 al 12 de novembre era de 481. L'Rt es manté a 0,80 (0,74 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 183 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 447.

Banyoles és el municipi català amb el risc de rebrot més elevat, amb 871 punts, seguit de Manlleu i Puigcerdà, amb 805. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Banyoles (909), Puigcerdà (882) i Balaguer (778).

