Els positius a Girona baixen prop d'un 40% en una setmana

Les dades epidemiològiques de la Regió Sanitària de Girona segueixen millorant gradualment. Una xifra que evidencia aquesta millora general és el nombre de casos setmanals. Segons l'informe diari publicat per Salut Pública, en una setmana el nombre de nous positius ha baixat un 38,8%, tenint en compte que del 13 al 19 de novembre es van notificar 1.651 casos i del 20 al 26 de novembre, 1.009 –és la dada més recent, ja que els resultats de les proves tarden dies a confirmar-se. Si analitzem la dada des de més enrere, durant la setmana del 6 al 12 de novembre se'n van registrar 2.316, més del doble. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen ja se situa en 116,03, una xifra relativament inferior a les darreres setmanes. I és que el percentatge de positivitat també va seguint una tendència a la baixa. Segons la darrera actualització, pràcticament sis de cada cent persones que es fan la prova surten positius, quan fa dues setmanes eren gairebé deu.

Tenint en compte les àrees bàsiques de salut gironines, les que han experimentat una davallada més important de casos són Figueres –87 casos menys–, Banyoles –79 positius menys– i Girona 2 (Santa Eugènia i Can Gibert del Pla), amb 61 casos menys. Curiosament, a Figueres aquesta setmana es porta a terme un cribratge intensiu per tallar possibles cadenes de contagi. Malgrat la forta davallada de casos, la incidència encara és alta. D'altra banda, a Banyoles també s'hi va fer un cribratge a finals de la setmana passada per la forta incidència de casos. Malgrat tot, només un 0,47% dels 1.884 veïns que hi van participar van donar positiu. És a dir, nou persones.

Respecte a les dades globals de la regió d'ahir, Salut va notificar 72 positius i, per segon dia consecutiu, se'n van registrar menys de cent. Malgrat la reducció en el nombre de casos diaris, la pressió hospitalària segueix sent destacada. Ahir els ingressats gironins van pujar per segon dia consecutiu després de cinc dies a la baixa. Salut en va notificar quatre més. També van augmentar els crítics a l'UCI, amb dos pacients més. Quant al nombre de morts, les funeràries en van reportar vuit més. Aquesta xifra també ha anat baixant les darreres setmanes. A tall d'exemple, el Baix Empordà és l'única comarca gironina sense cap defunció entre el 20 i el 26 de novembre.

Finalment, el risc de rebrot es va situar en 225 punts, onze menys que el dia anterior; i la taxa de reproducció del contagi, en 0,78, dues centèsimes més que diumenge.

El risc a Catalunya baixa dels 200

D'altra banda, el risc de rebrot a Catalunya va baixar ahir del llindar de 200 per primer cop en dos mesos i es va situar en 196. D'aquesta manera, va passar de ser molt alt al nivell alt. Seguidament, es van sumar 561 nous contagis i es van notificar 36 morts per coronavirus. Segons les dades epidemiològiques actualitzades pel Departament de Salut, el nombre de persones hospitalitzades era ahir de 1.752, és a dir, 60 pacients més que diumenge, dels quals 458 es troben a les Unitats de Cures Intensives (UCI), tres menys que el dia abans.

La velocitat de transmissió del virus (Rt) va repuntar una centèsima i es va situar en 0,78, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 78 persones.

Espanya supera les 45.000 morts

Finalment, Espanya va superar ahir les 45.000 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia després que el Ministeri de Sanitat n'hagués registrat 401 més des de divendres passat. En concret, el nombre de víctimes és de 45.069. A banda, el ministeri va notificar 19.979 nous positius respecte al total de divendres, amb 1.648.187 casos confirmats per proves diagnòstiques.

Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 348.959 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 7.137, xifra superada per Andalusia amb 9.714 i Catalunya amb 7.853. Des del principi de la pandèmia a Catalunya hi ha hagut 304.522 casos confirmats de coronavirus.