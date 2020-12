Encesa de llums de Nadal virtual i televisada davant una pesquera a Banyoles

Banyoles va donar ahir el tret de sortida de la campanya de Nadal en un any molt marcat per la segona onada de la pandèmia. L´acte d´encesa de la il·luminació de Nadal, que va ser del tot virtual, va consistir en l´emissió d´un programa especial enregistrat fa uns dies i que es va retransmetre en diferit per Banyoles Televisió i pel Canal Banyoles de You Tube. La pesquera número 10 de l´Estany de Banyoles va ser els lloc escollit per l´acte d´encesa de llums que va comptar amb la participació de l´alcalde, Miquel Noguer, que va fer un parlament. Posteriorment es va projectar un mapping amb treballs dissenyats pels alumnes dels instituts banyolins. Enguany Banyoles ha instal·lat una il·luminació nadalenca repartida per tota la ciutat.