Els Mossos inicien 31 procediments per violència de gènere contra menors

Els Mossos d'Esquadra van engegar, entre el 14 de març -data d'inici de l'estat d'alarma- i fins al 31 d'octubre un total de 31 procediments de violència de gènere amb víctimes menors d'edat a les comarques gironines. Així ho reflecteix una resposta de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez Portell, a la diputada de Ciutadans Mercè Escofet, que havia preguntat per escrit al Govern quantes llars amb infants han patit violència de gènere des de la declaració de l'estat d'alarma fins a l'actualitat. Malgrat que el Govern no disposa d'un registre específic per a aquesta dada en concret, sí que ha facilitat èr escrit diverses dades que ajuden a fer-se una radiografia de la situació.

Tal com va indicar la responsable de l'Institut a les comarques gironines, Fina Surina, durant la commemoració del 25-N (Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones), el confinament i el desconfinament han fet aflorar, lamentablement, dades «històriques» de violència de gènere. I entre les víctimes, en molts casos, també hi ha menors. Segons les dades dels Mossos d'Esquadra, entre març i octubre es van dur a terme a les comarques gironines un total de 1.011 procediments per violència de gènere. A més, en 31 casos, es van obrir procediments de violència de gènere amb víctimes menors d'edat.

En comparació amb el conjunt de Catalunya, tanmateix, la província de Girona registra unes dades relativament baixes. De fet, aquests 31 procediments amb víctimes menors d'edat són la dada més baixa de les quatre províncies, ja que a Tarragona se'n van fer 35, a Lleida, 37 i a Barcelona 332. Tot i això, si s'observen els 1.011 procediments per violència de gènere, són gairebé el doble dels iniciats a la província de Lleida (528), tot i que la dada es troba per sota de la de Tarragona (1.058) i la de Barcelona (5.303).

D'altra banda, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista registra que, entre els mesos de gener i setembre, es van rebre 309 trucades de dones gironines amb filles o fills menors d'edat convivint en el seu nucli familiar. Les xifres reflecteixen que els mesos d'abril i maig -és a dir, durant el confinament i l'inici del desconfinament- és quan es van rebre més trucades: 47 i 49, respectivament. Es tracta d'un «pic» clarament superior al de la resta de mesos, on aquest tipus de trucades es va situar per sota de les 30.

En xifres relatives, tanmateix, va ser durant el mes de febrer (és a dir, just abans del confinament) quan, de totes les trucades que es van rebre a la línia d'atenció a la violència de gènere, es va registrar un major percentatge de trucades de dones amb fills: gairebé un 57%. En canvi, aquest percentatge va oscil·lar entre el 44% i el 48% durant els mesos del confinament, és a dir, entre març i maig.

Finalment, la tercera dada que ofereix l'Institut Català de les Dones són el nombre de dones amb fills al càrrec ateses a les Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte. En aquest cas, al conjunt de la província se'n van registrar 30: la gran majoria, a la capital, Girona (14), i en segon lloc, a la comarca de la Selva, amb 9. Molt més enrere es troben ja el Baix Empordà, amb tres, l'Alt Empordà, amb dues, i la Cerdanya i la Garrotxa, amb un cas cadascuna. En canvi, no es va atendre cap víctima d'aquestes característiques ni del Pla de l'Estany ni del Ripollès.

Durant la commemoració del 25-N, ara fa poques setmanes, la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Fina Surina, va llegir un fragment del Manifest d'aquest 2020 i va alertar sobre l'increment de casos de violències masclistes que s'han detectat després del confinament: «Els majors episodis de violències han estat, precisament, quan s'ha produït el desconfinament. El nombre de trucades i atencions s'ha vist incrementats en xifres tristament històriques», va afirmar.

Tot i això, Fina Surina també va llançar un missatge adreçat especialment als agressors: «No hi ha espai per a la impunitat. Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel, sigues tu també còmlpice en la construcció d'aquest món millor», va advertir.