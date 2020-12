L’oposició de Banyoles, en contra dels pressupostos

Els grups municipals de l´Ajuntament de Banyoles que estan a l´oposició, ERC-Junts per Banyoles, Sumem i Convivència i Progrés han elaborat un document conjunt en contra de la proposta dels pressupostos municipals per al 2021 que l´equip de govern portarà a votació demà en un ple extraordinari. Els tres grups municipals han treballat durant els darrers mesos per consensuar una proposta alternativa al pressupost municipal que presenta Junts per Catalunya. A grans trets, l´oposició denuncia que l´equip de govern, encapçalat per l´alcalde, Miquel Noguer, no té un projecte clar per a la ciutat i remarca que, en una època tan marcada per la crisi derivada de la pandèmia, els pressupostos no ofereixin cap pla concret per superar les dificultats que viu la societat banyolina davant els efectes de la covid-19. El portaveu d´ERC-Junts per Banyoles, Jaume Butinyà, ha remarcat que el pressupost de l´equip de govern és un model calcat al de l´any passat que no ofereix una priorització clara per oferir a la ciutadania un pla de recuperació local que incideixi a refer el teixit econòmic i social de Banyoles, molt afectat per la situació actual. La regidora de Sumem, Jana Soteras, denuncia les polítiques continuistes del govern i incideix que el nou pressupost està mancat de polítiques clares i decidides en matèries com el lloguer social, l´atur juvenil o destinar més recursos a les entitats banyolines, que s´han vist molt afectades per la disminució de la seva activitat arran de la pandèmia. El regidor del grup Convivència i Progrés, Quim Fernandez, lamenta que en el pressupost del govern no hi ha una aposta decidida en la promoció de la ciutat per encarar el 2021.