Augmenten prop d’un 10% les hospitalitzacions a Girona

El nombre d´ingressos hospitalaris va pujar ahir prop d´un 10% a la regió sanitària de Girona. Hi va haver 20 nous pacients que van necessitar ser hospitalitzats a causa del coronavirus, i el total va pujar fins a 227. Durant el darrer peíode -que abarca des del 3 fins al 9 de setembre- 232 persones han estat ingressades als hospitals gironins, 3 més que en el període anterior -que va del 26 de novembre fins el 2 de desembre- quan van ser 229.

Tot i això, el nombre de persones en estat greu ha disminuït respecte ahir. Segons la darrera actualització de dades del Departament de Salut de la Generalitat, ahir hi havia 44 pacients a l´UCI a causa del coronavirus, 2 menys que el dia anterior.

Per altra banda, el nombre de nous casos diaris segueix a la baixa. Segons les dades d´ahir, es van registrar 157 contagis, un 35,1% menys que el dia anterior, quan havien sigut 242. El dissabte, de fet, els nous positius també havidisminuït, ja que suposaven un 17% menys que les dades registrades el divendres.

Pel que fa a defuncions, durant la jornada d´ahir es van notificar fins a 5 noves víctimes mortals per coronavirus. D´aquestes morts, 4 es van produir en centres hospitalaris o sociosanitaris. Des de l´inici de la pandèmia ja han traspassat 1.214 persones a la demarcació de Girona.

El risc de rebrot va experimentar ahir un lleuger repunt de 5 punts, fins a situar-se en els 258. Tot i això, segueix per sota del període anterior - del 26 de novembre al 2 de desembre- quan va ser de 287. La Rt va baixar una centèssima, fins a 0,99, i ja s´ha tornat a situar per sota de la barrera de l´1. La incidència a 14 dies és de 279, per sota de l´interval anterior, quan se situava en 287.

Per comarques, destaca l´elevat risc de rebrot del Ripollès, situat en 1.443. També aquesta comarca registra la velocitat de propagació més alta de les comarques gironines, amb un 1,9, a causa del brot que afecta la residència Emma de Sant Joan de les Abadesses. També la Cerdanya destaca per tenir un risc de rebrot de 770, mentre que manté una Rt de l´1,15.

En un sentit contrari, La Garrotxa destaca per ser la comarca amb el risc de rebrot més baix de la demaració, amb 125 punts, i la Rt més baixa, amb 0,77. El Gironès, amb un risc de rebrot del 179 i una Rt de 0,93 i la Selva, amb un Rr de 182 i una velocitat de propagació del 0,81, són les altres dues comarques que es mantenen per sota dels 200 punts en el primer indicador i per sota la barrera de l´1 en el segon.

La velocitat de propagació a Catalunya, va baixar una mica aquest diumenge i va passar de 0,92 a 0,91, segons recull l´ACN. És l´únic indicador que millora, ja que el risc de rebrot puja lleugerament quatre punts, fins als 171, i la incidència a 14 dies s´eleva de 196,13 a 202,52, segons les últimes dades del Departament de Salut.

Des de l´inici de la pandèmia s´han confirmat 358.536 casos, dels quals 326.181 mitjançant prova PCR o test d´antígens. D´aquests, en el període del 3 al 9 de desembre n´hi va haver 7.108, xifra inferior a l´interval anterior, quan se´n van detectar 8.487. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 92,31 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior , quan era de 110,21. En total, el 4,02% de les proves de la darrera setmana van donar positiu.

Es va informar de 41 noves morts i el total és de 16.374 des que el coronavirus va arribar a Catalunya. Hi ha 1.442 pacients ingressats als hospitals, 54 més que en l´anterior balanç, i 338 persones a l´UCI, 5 més.