Santa Pau vol que calgui cita prèvia a la Fageda d'en Jordà per evitar les aglomeracions

L'Ajuntament de Santa Pau reclama que calgui cita prèvia per visitar la Fageda d'en Jordà. El motiu és evitar les aglomeracions que es produeixen en aquest espai natural en certs moments de l'any, especialment a la tardor. L'alcalde de Santa Pau, Josep Companys, explica que des de fa temps es troben que cada vegada hi ha més gent i aposta per «prendre una decisió ferma de país». «Ens hem trobat una situació terrible amb els gorgs a l'estiu i hem de fer alguna cosa. Demanar hora seria una bona opció», assenyala Companys.

Encara que el batlle reconeix que es tracta d'una decisió que s'ha de prendre des de Territori, assegura que «seria bona» tant per a veïns com per a visitants. A més, considera que la mesura es podria aplicar també a la resta de parcs que són responsabilitat de la Generalitat. De fet, arran de l'increment de visitants durant els inicis de la segona onada del coronavirus, Territori ja va limitar el nombre de places als aparcaments de la Zona Volcànica de la Garrotxa a finals d'octubre. Aquesta mesura va permetre reduir el nombre de persones que s'hi desplaçaven i que en alguns moments de l'estiu va ser especialment important.

Però la freqüentació de visitants en espais naturals és una tendència que ha anat a més els darrers anys i s'espera que després de la pandèmia encara creixi més. Per això, l'alcalde de Santa Pau reclama que les administracions es posin d'acord per evitar grans aglomeracions. «El que hem viscut aquest estiu en els gorgs ha estat terrible», remarca el batlle.

La proposta de Companys passa per haver de demanar cita prèvia si es vol visitar parcs naturals com el de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L'alcalde explica que «cal repensar» l'accés a aquests llocs «més enllà de la pandèmia». I és que dona per fet que un cop passi la covid, l'interès per anar-hi serà «encara més gran que ara».

Companys assegura que la mesura de visitar amb cita prèvia el parc serviria per «moderar» el nombre de persones i això seria «bo per a tothom»: «La gent que ve a veure'ns i es troba amb cues a Bracons i no trobes la tranquil·litat que busques, crec que tampoc ha de ser agradable per a ells arribar i trobar la mateixa tensió de gent o no poder aparcar».

El batlle assenyala que el que s'hauria d'aconseguir és «una afluència mesurada». Això seria bo pel territori segons Companys perquè permetria «allargar la temporada» i per tant no es concentraria tot en moments concrets de l'any «on és impossible trobar lloc per deixar el cotxe». Amb relació als restaurants, Companys considera que l'acumulació de gent fa que hagin de fer molts torns amb tensió i molta gent no acaba menjant. «Un repartiment més moderat durant l'any, crec que també seria bo per a l'hostaleria», remarca.

Amb tot, l'alcalde de Santa Pau deixa clar que són un municipi turístic i que cal recolzar la restauració i els hotels perquè «ho han passat molt malament» arran del tancament per la pandèmia