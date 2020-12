Els sindicats posposen un dia la vaga d’escombriaires de Figueres

El sindicats convocants de la vaga d´escombriaires de Figueres han decidit posposar-la un dia, a demà 15 de desembre, a l´espera que l´Ajuntament els doni una resposta sobre el conveni únic per a tots els serveis municipals que reclamen. El secretari general de la federació de construccions i serveis de CCOO, Pau Gálvez, diu que aquest és l´acord al qual van arribar amb les empreses que gestionen els serveis en la reunió de conciliació celebrada divendres, però que les empreses els van dir que no tenen «legitimitat» per decidir sobre un conveni marc que iguali les condicions de tots els treballadors i que traslladarien la petició a l´equip de govern municipal. «Si no tenim resposta dilluns, la vaga començarà dimarts a les nou del vespre», deia Gálvez.