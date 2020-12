El Departament de Salut impulsa un nou cribratge massiu a Banyoles

El Departament de Salut va organitzar un nou cribratge massiu a Banyoles, que es va iniciar ahir i s'acabarà aquest divendres amb l'objectiu de detectar nous casos positius asimptomàtics en especial a persones de 16 a 40 anys. La nova tongada de testos a la població, que es va iniciar ahir, es fa al pavelló de la Draga amb l'horari de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Durant diversos moments de la jornada es van produir llargues cues a l'exterior del pavelló. Al final del primer dia s'havien fet la prova 579 veïns de la capital del Pla de l'Estany.

A finals del mes de novembre Banyoles i Olot van ser les primeres poblacions de les comarques gironines en què Salut va fer aquestes proves d'antígens massives i que en les darreres setmanes han arribat també a diferents poblacions com Ripoll o la Bisbal d'Empordà.

En el cas de Banyoles, en el cribratge de novembre hi van participar 1.884 persones i es van detectar 9 positius. Malgrat tot, Salut creu que les dades de la capital del Pla de l'Estany no són prou bones, ja que fa 15 dies el risc de rebrot se situava als 510,09 punts i s'havien detectat 64 positius mentre que la setmana passada el risc de rebrot va pujar a 553,14 i es van detectar 66 casos positius per covid-19.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va fer una crida a través de les xarxes socials en què demanava a la població que acudeixi massivament a fer-se la prova ràpida d'antígens. Noguer, amb un to de màxima preocupació i desesperació, es va adreçar en especial als joves de més de 16 anys demanant-los que vagin a fer-se la prova a fi de poder tallar les cadenes de propagació del virus a la població.