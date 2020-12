El brot de coronavirus a la residència Emma de Sant Joan de les Abadesses ja suma nou morts

El brot de covid-19 a la residència Emma de Sant Joan de les Abadesses ha afectat 33 residents d'un total de 53 usuaris i ja suma nou morts. El Departament de Salut informa que en aquests moments hi ha 11 residents positius aïllats a la zona vermella de la residència, un ingrés hospitalari i 12 persones que s'han recuperat del virus. Pel que fa als professionals, s'han registrat 11 positius, un dels quals per contacte fora del geriàtric. Dos d'aquests treballadors ja s'han reincorporat a la feina. En els propers dies es faran testos serològics als residents que fa tres dies que no presenten símptomes per determinar el seu estat immunològic i començar el procés de desaïllament. El brot es va detectar el dia 3 de desembre. Segons Salut, un cop es va detectar el primer resident amb símptomes compatibles amb la covid-19 es van dur a terme totes les mesures de prevenció i contenció del virus, com ara l'aïllament de tots els residents i es va activar un cribratge massiu a la residència. Per tal de facilitar la sectorització de la residència i els correctes aïllaments, durant el brot s'han traslladat alguns dels positius a la residència Orpea de Girona. Actualment, hi queden tres persones ja recuperades que aquest dilluns tornaran a la Fundació Emma.

Des del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública de Catalunya s'està fent un seguiment de la situació i de les mesures de control, juntament amb la direcció de la residència, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Salut informa que la situació clínica dels residents està sent vigilada i seguida diàriament pels professionals.