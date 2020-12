Les cases de colònies demanen una injecció d'entre 50 i 80 milions

L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, la Confederació i l'Associació de cases de Colònies i Albergs de Catalunya xifren en més de 50 milions d'euros les pèrdues provocades per la pandèmia de la covid-19. Davant d'aquesta situació, demanen a l'administració l'aprovació urgent d'una injecció d'entre 50 i 80 milions d'euros. Les organitzacions demanen que les ajudes es puguin ampliar en cas que no puguin tornar a obrir a la primavera. Calculen que la caiguda de l'activitat ha estat al voltant del 90% des del març.

Les tres entitats han alertat que si no es reverteix l'actual situació «es posarà en perill de manera imminent un sector essencial per al model educatiu català». Han afegit que és també un motor econòmic per als entorns locals, dinamitzador del medi rural i nínxol d'ocupació per a més de 4.000 treballadors, majoritàriament joves i dones de mitjana edat.