Girona, una de les províncies que menys gasta en Loteria del Nen

Els gironins no són massa adeptes a la rifa del Nen i hi destinen pocs diners o almenys és el que Loteries i Apostes de l'Estat confirma a través de les seves dades sobre la loteria del dia de Reis.

Per aquest sorteig, s'han posat a la venda 42.589 butlletes valorades en 8.517.800 milions d'euros a la província de Girona. Això representa que cada gironí es gastarà de mitjana 11,05 euros en aquesta loteria. La consignació però ha pujat respecte a l'any passat, ja que s'hi jugaran 0,78 cèntims més per persona.

Aquestes xifres situen la província de Girona com la setena d'Espanya amb menys despesa per habitant. La rifa del Nen no té, per tant, gaire afició a la demarcació. Per trobar la província on s'inverteix menys en loteria cal viatjar fins al sud d'Espanya. A Huelva està previst que cada ciutadà destini només 5,94 euros al sorteig del Nen.

Els tres punts de l'Estat on en canvi aquesta loteria és més atractiva són Sòria amb 55,86 euros de mitjana per habitant, Burgos (34,41 euros) i Palència (31,78), segones les dades de Loteries i Apostes de l'Estat. Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla en canvi presenten la consignació per habitant més baixa d'Espanya, amb un total de 4,51 euros.

La despesa mitjana dels catalans en el sorteig del Nen és de 13,07 euros. A tot Catalunya s'han posat a la venda 501.519 dècims valorats en 100.303.800 milions d'euros. És la quarta comunitat autònoma amb més previsió de vendes d'Espanya.

Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda 4,1 milions de dècims de la loteria del Nen. Això suposen 826.416 milions d'euros en bitllets de loteria. Cada espanyol hi invertirà 17,57 euros. A Girona, però, aquesta despesa és molt inferior, uns 6 euros menys que la mitjana estatal.

A la província de Girona només ha tocat dues vegades el primer premi del sorteig del Nen. L'any 1996 va caure a Porqueres i el número afortunat va ser el 93561.

Dos anys després, la sort també va tornar a les comarques gironines. El sorteig de loteria de Reis va beneficiar Ripoll i el número premiat va ser el 09122.

Des de llavors la sort de la loteria del Nen ha passat força de llarg de les comarques gironines. Però el gener passat, Girona va estar de sort perquè va tocar part del segon premi de la loteria de Reis. Un total de 21 milions van ser repartits des de l'administració Sagarrull de la plaça de Marquès de Camps. Des d'aquest punt, es van vendre 28 sèries del número 21816, el segon premi del sorteig de Reis. També van rebre pessics d'aquest premi a Figueres i Llagostera, però van ser molts menys euros.

El sorteig de la rifa del Nen se celebrarà el dia 6 de gener a les 12 del migdia al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat a Madrid enguany sota les mesures de seguretat i sanitàries que imposa la pandèmia del coronavirus.

