El sorteig del Nen reparteix dos milions a Girona i pessics a Lloret del primer premi

El sorteig del Nen, que aquest any ha esquitxat Catalunya en tots tres premis, ha repartit més de tres m ilions d'euros del primer premi, el 19570, a les comarques gironines. Hi ha hagut dos municipis afortunats; a Girona han tocat dos milions, mentre que a Lloret de Mar s'ha repartit un milió. Enguany el segon premi ha passat de llarg, però han caigut pessics del tercer a Bordils i a Castelló d'Empúries, on l'administració que l'ha venut encara no sap quan ha tocat perquè va vendre el número per la màquina.

La Loteria Merche, al centre de Girona, va repartir 2 milions d'euros del primer premi del sorteig del Nen. Des d'aquesta administració, van vendre cinc dècims del número 19570 per finestreta i cinc més a través d'una aplicació d'internet. En total, deu premiats que rebran 200.000 euros per cada dècim.

«Fer el primer número del Nen és espectacular», van manifestar, emocionats, els administradors de loteria, els germans Andrés i Carlos Voz. Són els fills de la Merche, que dona nom a l'establiment, i qui els va traspassar el negoci l'any 2012. Explicaven que ella també «està molt emocionada» perquè el primer premi hagués caigut allà.

«És la primera vegada que donem el primer premi del Nen», van afirmar els germans Voz, després d'obrir les ampolles de cava de rigor i ruixar els presents. «Havíem donat premis de Nadal, primitives, Euromillones, però el primer premi d'un sorteig tan emblemàtic i tan important com és el Nen, no l'havíem fet mai», afirmaven. «Avui és un dia de festa, i els Reis han vingut amb el primer premi», exclamava Carlos Voz.

Els administradors encara no saben on han anat a parar els premis, ja que cap client els ha trucat. De fet, deien que els premiats «potser ni ho saben». «Potser hi ha gent que quan mirin la cartera i el diari demà, hauran de mirar-ho dues vegades per creure-s'ho», afegia Andrés Voz. Els dos administradors van saber la notícia mentre celebraven el dia de Reis amb les seves famílies, i de seguida van dirigir-se cap a l'administració, situada al carrer Ultònia. Allà, van enganxar diversos cartells que acrediten que han venut el primer premi del sorteig, mentre els felicitaven vianants i els cotxes que passaven per davant seu tocaven el clàxon.

Pel que fa a la resta de premis repartits a la demarcació, Castelló d'Empúries i Bordils van pessigar part del tercer premi, que reparteix 25.020€ per cada dècim venut. El número premiat, el 05587, es va vendre a l'Estanc número 2 Carmen Mallol de Castelló. La venda del número premiat es va fer a través de la màquina, motiu pel qual encara no saben quantes butlletes han resultat premiades. Amb tot, des de l'establiment van assegurar a aquest diari que avui «segur que vindrà molta gent».

El primer premi està valorat en dos milions d'euros cada sèrie, i s'han sortejat un total de 700 milions d'euros. Més enllà de Girona, el primer premi ha estat molt repartit a Catalunya i es va vendre en tres administracions de Barcelona, situades al carrer Pelai, al carrer Gran de Sant Andreu i a la Via Júlia; en dues de Sallent, a la Plaça de la Pau i al carrer d'en Sendra; a Badalona, en una administració del carrer del Mar; i a Castelldefels. La majoria d'administracions encara no sap quantes butlletes ha venut, com era el cas del punt d'apostes i venda de llaminadures «Somies!!», on només es ven loteria a través de la màquina expenedora.

En el cas de l'administració «la Bruixa del Mar» de Badalona, va repartir el premi en participacions d'un dècim. De fet, l'establiment va fer pràcticament tota la venda de loteria de l'any passat per finestreta, ja que les restriccions van tancar bars i restaurants.

A tot Espanya van caure pessics a municipis de 15 províncies, i de fet pràcticament totes les comunitats van rebre pessics del primer premi, menys Castella-la Manxa i Navarra. D'entre els municipis afortunats destaquen els 40 milions que van tocar a Calatayud, Saragossa. A València diversos municipis van ser esquitxats amb 4 milions, la meitat a Manises, i la resta a Pobla de Farnals i Alaquàs. A Madrid també va tocar un bon trosset del premi, on una administració va vendre 14 sèries, que es tradueix en 28 milions d'euros.

El primer premi també va tocar als municipis d'Estepona, Màlaga; Bilbao; Màlaga; Oviedo; Pontevedra; Puente Villarente, León; Chirivel, Almeria; Plasència, Càceres; Getafe, Madrid; i Lluc Major, Illes Balears.