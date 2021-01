Illa descarta un confinament domiciliari però avisa que l'evolució de la COVID és de «moltíssima preocupació»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va descartar ahir que fos necessari aprovar un confinament total de la població, encara que va avisar que l'evolució actual dels contagis del coronavirus a Espanya està generant una situació de «moltíssima preocupació».

En una roda de premsa, Illa va assegurar que les mesures que estan adoptant les comunitats autònomes són «proporcionades» a l'estat epidemiològic de les seves regions i compten amb el suport del Govern, ja que s'estan prenent sobre la base del pla d'«Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de la covid-19».

No obstant això, el ministre va insistir que existeix una «preocupació molt alta» per l'evolució de la pandèmia. «Ahir van acabar les festes de Nadal i tornem a un procés de normalitat i, encara que pot haver-hi un retard en la notificació de casos per la particularitat d'aquestes festes, la valoració que fem és de moltíssima preocupació», va sentenciar ahir Illa. Ara bé, el ministre de Sanitat va assegurar que el Govern no contempla un confinament domiciliari, com l'aprovat al març, ja que el pla de resposta vigent ha permès doblegar la segona corba de contagis de la covid-19. «Pensem que amb les actuacions de resposta que ens marquem a l'octubre hi ha suficient camp d'actuació per poder doblegar aquests increments de casos», va insistir Illa, per resoldre advertint que venen «setmanes molt complicades», que cal tenir «la guàrdia molt alta» i que cal seguir «al peu de la lletra» les recomanacions de les autoritats sanitàries.

D'altra banda, Illa va lamentar que una residència madrilenya, situada a la localitat de Valdemoro, administrés la vacuna de la covid-19 a familiars d'usuaris i sacerdots i va apel·lar a la «solidaritat». El ministre de Sanitat va subratllar que l'ordre de prelació del pla de vacunació enfront de la covid-19 respon a «una anàlisi objectiva» en funció de les característiques dels grups de població, de si presenten major risc de contagi o major mortalitat i morbiditat. A més, Illa va indicar que el registre de vacunació que s'ha establert «permet detectar aquests casos», perquè permet saber les característiques de les persones que s'han vacunat.