Olot posa en marxa la campanya per recollir els arbres de Nadal

Com cada any per aquestes dates, l'Ajuntament d'Olot ha posat a disposició dels ciutadans fins a cinc punts de recollida d'arbres de Nadal.

Els espais, que estan convenientment delimitats per tanques, estan ubicats a la plaça Clarà (al costat del quiosc), al parc del Pic del Bac (Pla de Dalt), a l'avinguda Santa Coloma (al costat de l'estació de servei), a la Rodona i també a la planta de compostatge d'Olot.

La intenció és poder reutilitzar els arbres, ara que ja ha finalitzat el període festiu i la seva funció decorativa i ornamental. Tots aquells que no es puguin recuperar o trasplantar s'enviaran a la planta de compostatge d'Olot.

La campanya de recollida d'arbres de Nadal va arrencar aquest dijous 7 de gener i finalitzarà el proper 15 de gener, tot i que, en cas que fos necessari, es podrà allargar uns dies més per facilitar el lliurament als veïns i veïnes.