UGT defensa el retorn a les aules però «no en aquestes circumstàncies»

El sindicat UGT va defensar ahir la tornada presencial a les aules però va afegir: «En cap cas en aquestes circumstàncies». Entre d'altres, l'organització sindical va criticar que molts centres no poden garantir el confort tèrmic i la ventilació i va considerar que les noves indicacions haurien d'haver arribat abans.

El sindicat va afegir que tota temperatura per sota dels 17 graus a l'aula i els 14 al gimnàs «incompleix la normativa vigent» sobre prevenció de riscos laborals «i pot posar en greu compromís la salut de les persones treballadores i alumnat». UGT va expressar el seu malestar i rebuig «per la presa de decisions unilateral» per part del Departament i del conseller, a qui va acusar d'optar per la «supèrbia i la manca de sentit comú».

El sindicat es va mostrar crític també amb la forma com es faran els cribratges entre el professorat. Aquí també va considerar que Educació «fa tard» i va defensar que el segon trimestre hauria d'haver començar amb les proves ja fetes. A més, va rebutjar que les PCRs no les faci el personal sanitari. D'altra banda, va indicar que encara no han arribat a «un nombre molt elevat» de treballadors els ordinadors anunciats per la Conselleria.

Per últim, el sindicat va demanar informació al Departament d'Educació sobre les oposicions i les incidències provocades pel temporal. «L'única resposta que hem rebut és que estaven de vacances. Oposicions convocades, pandèmia i el Departament de vacances?», es va preguntar UGT en un comunicat.

Els grups escolars confinats per covid-19 són 19, davant dels 929 que hi havia el 21 de desembre, últim dia de classe abans de les festes de Nadal. Segons les dades del Departament d'Educació, són el 0,03% del total. Hi ha 1.560 persones confinades, davant les 23.130 de finals de desembre: 1.353 alumnes, 201 docents i personal d'administració i serveis i 6 de personal extern.

S'han confirmat 1.262 positius, 1.044 alumnes, 216 docents i personal d'administració i 2 de personal extern. Els positius acumulats són 36.127, 2.193 més que en el balanç anterior. Pel que fa als centres tancats, de moment no n'hi ha cap.