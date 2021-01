Chacón critica la «incompetència» del Govern amb les eleccions

La candidata del PDeCAT a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, va criticar ahir des de Girona la «incompetència» i la «improvisació» del Govern de la Generalitat amb les eleccions del 14-F, i els va demanar un posicionament clar sobre si s'han de celebrar o no. En aquest sentit, Chacón va lamentar que el Govern vulgui «traslladar» als partits la responsabilitat sense haver donat a conèixer públicament quina és la seva postura. La candidata va fer aquestes declaracions abans que es filtrés que, molt probablement, el Govern proposarà demà ajornar les eleccions fins al maig.

En una visita a les comarques gironines, Chacón va considerar que la manca d'acord sobre si es mantenen o no els comicis del 14 de febrer és «una mostra més de la improvisació a la qual ens té acostumats aquest Govern». En aquest sentit, va recordar que «ja fa molts mesos que se sabia que hi hauria eleccions; per tant, com sabem que d'aquí dos o tres mesos no estarem igual?».

Davant d'aquesta situació, Chacón va defensar que cal combinar l'exercici de la democràcia amb la preservació de la salut, i va recordar que, actualment, els informes de Salut desaconsellen la celebració dels comicis. Per això, va reclamar a l'executiu català que es posicioni sobre si cal ajornar o no les eleccions i que, sobretot, treballi perquè es puguin celebrar quan pertoqui. «La pregunta és com estarem d'aquí a quatre mesos; si estarem igual, improvisant i atenent a rivalitats, o si haurem pervist alguna cosa amb una mica més de rigor», va demanar.

D'altra banda, Chacón també va carregar contra la «complicitat absoluta» de Pedro Sánchez (PSOE) amb la monarquia vetant la comissió d'investigació sobre el rei emèrit, Joan Carles I.