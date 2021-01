Denuncien 20 persones que celebraven una festa d'aniversari en un alberg de Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany

Els Mossos d'Esquadra han denunciat 20 persones que estaven celebrant una festa d'aniversari en un alberg a Sant Miquel de Campmajor.

Els fets van passar aquest dissabte a les vuit del vespre quan els agents van detectar que hi havia aquest grup de persones juntes i sense complir amb la resta de mesures de seguretat, com portar la mascareta o mantenir la distància de seguretat. Al veure la situació, els policies van denunciar els participants a la festa per incomplir amb les mesures restrictives imposades pel Govern per tal d'evitar contagis per covid-19, i van quedar tots denunciats, sense que es produïssin incidents.