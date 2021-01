Sanitat demana més canvis a les autonomies per evitar el confinament

El confinament domiciliari és l'últim cartutx a què recorrerà el Ministeri de Sanitat per controlar la pandèmia de la COVID-19, que deu mesos després del seu inici ja comença la tercera onada. Quatre autonomies han demanat ja al govern central que aprovi el tancament total, mesura a la qual de moment es nega. L'Executiu de Pedro Sánchez exhorta les autonomies a prendre mesures més dràstiques que no necessàriament impliquen un confinament domiciliari, com per exemple restringir encara més l'hostaleria i la restauració o tancar-los directament, segons expliquen fonts de Govern a El Periódico.

Encara que totes les comunitats tenen competències per aprovar i aixecar restriccions des del juny en funció de la situació epidemiològica, decretar el confinament domiciliari és únicament competència estatal. En aquest cas, si s'aprovés, seria el Govern central el que hauria de donar resposta econòmica als sectors afectats.

En aquesta línia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar ahir que Espanya pot doblegar la «tercera onada» de coronavirus sense necessitat de recórrer a un confinament domiciliari, cosa que reclamen també diferents experts sanitaris.

«No contemplem, actualment, cap confinament domiciliari. Pensem que, amb els instruments que tenim ara dins el decret de l'estat d'alarma, n'hi ha prou per doblegar la corba com ja vam fer amb la segona», va dir Illa en roda de premsa des de Barcelona. «Cal esperar uns dies per veure l'efecte de les restriccions», va afegir.

Els governs autonòmics d'Andalusia, Múrcia, Castella i Lleó i Astúries han reclamat aquesta setmana a l'Executiu central que contempli les eines necessàries per decretar, donat el cas, un confinament domiciliari davant l'exponencial increment de casos.

Pel que fa al toc de queda, Illa es va mostrar obert a ampliar-lo. Galícia, Castella i Lleó, Andalusia i Euskadi demanen avançar-lo a les vuit del vespre i fins i tot a les sis de la tarda. Aquest canvi requereix modificar el decret d'estat d'alarma, fet que obligaria a dur-lo a Congrés altra vegada.

«Dobleguem aquesta tercera onada a través del cogovern i l'estat d'alarma, que funciona. Sempre estarem a favor de qualsevol mesura eficaç per doblegar la corba. I continuarem escoltant les comunitats autònomes. Si cal prendre alguna mesura addicional, ho farem», va dir el ministre.

El president del PP, Pablo Casado, va reclamar ahir la dimissió del ministre de Sanitat, Salvador Illa, «després de 83.000 morts i dos milions de contagiats» a Espanya. «Fa mesos que exigeixo a Sánchez una legislació per a pandèmies i un pla B a l'estat d'alarma», va recordar Casado en un missatge a les xarxes socials.