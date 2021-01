L'accidentat retorn de l'RG1

L'estació de trens de Blanes, per on passa la línia RG1.

L'estació de trens de Blanes, per on passa la línia RG1. david aparicio

Rodalies Girona. El passat 4 de gener, Rodalies va recuperar el servei de l'RG1, que uneix Blanes amb l'Hospitalet i Portbou tot passant per la línia de la costa. La línia portava gairebé un any interrompuda, primer a causa del «Gloria» i després per la restricció del servei a causa de la pandèmia. Tot i això, el seu retorn ha estat marcat per diverses incidències que han quedat reflectides en el compte de Twitter del recorregut.

El passat 4 de gener, Rodalies reprenia el servei de la línia RG1, que portava gairebé un any sense funcionar, entre el temporal Gloria i les restriccions de mobilitat degudes a la pandèmia. Però el retorn d'aquest traçat -que permet enllaçar Blanes i Maçanet de la Selva amb l'Hospitalet i Portbou, passant per la costa i sense haver de fer transbord- no ha estat ni molt menys plàcid. En els onze dies posteriors a la recuperació del servei, la línia ha registrat ja diverses incidències, que en alguns casos han suposat retard de més d'una hora. En aquest context, les crítiques dels usuaris no s'han fet esperar.

De fet, el servei ja es va reestrenar amb problemes. El mateix 4 de gener -dia en què tornava a entrar en funcionament-, el tren ja es va veure obligat a circular durant unes hores per una sola via entre Sant Miquel de Fluvià i Girona a causa d'una incidència que afectava les instal·lacions, i que finalment va obligar a interrompre la circulació entre els dos municipis. En alguns casos, els retards van ser superiors als 60 minuts, segons va informar Rodalies al seu compte de Twitter.

A més, aquell mateix dia, un dels combois va haver de finalitzar el seu recorregut a Figueres i els viatgers van haver d'acabar el viatge fins a Portbou agafant el següent tren de l'R11. En un altre cas, el mateix 4 de gener, el comboi va arribar fins a Maçanet i des d'allà els viatgers van haver d'agafar un R11 posterior fins a Figueres i, des de la capital alt-empordanesa, utilitzar un servei alternatiu per carretera fins a Portbou.

El 5 de gener, la situació no s'havia recuperat del tot. Una incidència tècnica va obligar els combois a circular per una sola via entre Figueres i Girona, amb afectacions, de nou, de fins a 60 minuts. Més avall, també hi va haver retards superiors als quinze minuts entre Mataró i Arenys de Mar, derivats d'una nova incidència en les instal·lacions.

En d'altres casos, els retards afecten només un comboi en concret. Quan es dona aquesta situació, Rodalies opta per dir que hi ha «normalitat en el servei», ja que consideren que l'afectació no es dona en el conjunt de la línia. Tot i això, alguns usuaris s'han queixat que el seu tren arribava tard. És el que va passar el dia 8 de gener, quan una passatgera es va queixar a les xarxes socials: «Sí... és clar que hi ha normalitat en el servei, serà perquè sempre va malament, no? El de Portbou que passa per plaça Catalunya a les 15.51 h no ha passat encara...». Davant d'això, Rodalies li va respondre que, efectivament, el tren havia sortit amb 29 minuts de retard per una incidència en origen, però que es tractava d'un retard puntual que no afectava la resta de la línia.

Una situació similar es va produir l'11 de gener, quan, de nou, Rodalies informava a Twitter de «Normalitat en el servei» i un usuari ho va qüestionar: «Mentida. 13.57 h Figueres no ha sortit. Per què?». De nou, Rodalies va haver de puntualitzar que aquella «normalitat» no era absoluta: «Disculpa les molèsties. Aquest tren avui no ha circulat per una incidència en origen».

Mentrestant, el 12 i el 15 de gener es van produir nous retards. El dia 12, un dels trens de la línia va circular amb 55 minuts de demora. Malgrat tractar-se només d'un comboi, en aquest cas sí que Rodalies en va informar a través de Twitter. I finalment, el dia 15, es van tornar a produir diferents afectacions. Un comboi es va quedar una estona aturat a Calella per una nova incidència tècnica, mentre que dos combois més van circular amb retards d'entre 45 i 70 minuts.