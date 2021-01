Els Mossos alerten de l'augment de furts en habitatges de Camprodon

El cos de Mossos d'Esquadra ha advertit un augment en els furts en diferents habitatges de Camprodon i la Vall en les últimes setmanes. Per evitar que es reprodueixin aquesta mena de situacions l'Ajuntament de Camprodon ha fet una crida per tal de frustrar fets delictius, com ara comunicar qualsevol situació estranya que els veïns puguin observar. A més han repartit un cartell informatiu sobre consells i mesures de seguretat, amb el número telefònic de Mossos per donar a conèixer circumstàncies sospitoses.