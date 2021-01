El Govern diu que ha invertit 216 milions a Girona en dos anys

La Generalitat afirma que les comarques de Girona han rebut més de 216 milions d'euros d'inversió en el període 2018-2020. El Govern català va fer públic ahir un balanç territorialitzat de l'acció de Govern on, indica, la demarcació va rebre 97,7 milions d'euros del pressupost de l'any 2020, una xifra que va suposar un increment del 23% si es compara amb els comptes de 2017.

Segons va indicar la Generalitat en un comunicat, l'acció governamental en cada territori s'ha estructurat d'acord amb tres eixos: «un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom», on s'inclouen aspectes com el pressupost, la salut, els serveis socials, l'educació, l'habitatge i la cultura; i «una economia pròspera, responsable i sostenible», amb l'objectiu d'aconseguir «un nou model productiu i una fiscalitat justa». En aquest àmbit, assenyalen, s'emmarquen les accions desenvolupades en l'àmbit del teixit productiu, les polítiques agroalimentàries, el programa País Viu, les infraestructures i la mobilitat. Finalment, el tercer eix porta per títol «Una societat enfortida democràticament, lliure i justa». En aquest àmbit, indiquen que han treballat per una «governança compartida», que preveu actuacions en el marc de la transparència, la justícia, la ciutadania, la igualtat, la seguretat i les emergències.

Pel que fa al pressupost 2020, en el cas de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran (que inclou la Cerdanya), el Govern hi va destinar 41,6 milions d'euros en inversions. La vegueria de Barcelona en va rebre 627,2, fet que implica un augment del 28,7% en relació amb els comptes de 2017. A més, el pressupost 2020 va destinar en inversions a la Catalunya Central 87,9 milions d'euros, un increment del 82% respecte al pressupost de 2017. En el cas de Lleida, el pressupost del 2020 hi va destinar 58,1 milions d'euros, un increment del 42,5% respecte el 2017. La vegueria del Penedès va rebre 35,6 milions del pressupost del 2020, amb un increment del 24,5% en relació amb els comptes del 2017.

Pel que fa al Camp de Tarragona, el pressupost 2020 hi va invertir 49,1 milions, xifra que suposa un increment del 20,7% respecte al 2017. Finalment, les Terres de l'Ebre s'han vist beneficiades amb 29,4 milions d'euros del pressupost de 2020, un 19,6% més que al 2017. D'aquesta manera, hauran rebut inversions i transferències per valor de més de 76 milions d'euros des del 2018.