La Garrotxa impulsa un programa d'assessorament gratuït per a millorar l'eficiència energètica dels habitatges

La Garrotxa impulsa un programa d'assessorament gratuďt per a millorar l'eficičncia energčtica dels habitatges

La millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables son els principals objectius de GarrotxaDomus, un programa d'assessorament gratuït per a la ciutadania. Aquest és un servei pioner en què els propietaris dels habitatges poden demanar consells tècnics, administratius i financers sobre les obres que es poden fer per implementar energies renovables i convertir els habitatges en intel·ligents. A més, també s'informa als interessats de les subvencions disponibles o dels tipus de llicència d'obres que calen segons cada reforma. En el programa hi participen catorze municipis de la Garrotxa, el Consell Comarcal, l'Ajuntament d'Olot i l'Institut Català d'Energia (ICAEN).

Olot ja ha implementat el servei amb èxit i ara s'estendrà a altres municipis de la Garrotxa (Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Mieres, Les Planes d'Hostoles, Les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Vall d'en Bas i Vall de Bianya).

El programa preveu oferir solucions de diferents tipus sobre millores d'eficiència energètica, energies renovables, accessibilitat i rehabilitació. Totes les accions estan enfocades en aconseguir que la ciutadania pagui menys en la factura energètica. D'aquesta manera, es planteja la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum, millorar la domòtica de les cases o l'accessibilitat i seguretat.

A més, aquells qui sol·licitin l'assessorament tècnic, també rebran un llistat amb diversos dels professionals acreditats per fer les obres de reforma i instal·lar els equipaments que decideixin els interessats. Aquesta borsa de professionals està formada per una seixantena de treballadors (arquitectes, experts energètics, instal·ladors i constructors) que han estat degudament validats.

Una vegada els ciutadans decideixin fer les obres, l'oficina també els tramitarà les llicències d'obres i revisarà les factures que siguin correctes, a part de gestionar totes les incidències que surtin durant la reforma.

Per últim, el departament d'assessorament financer també informa als propietaris de totes les subvencions que té a l'abast en funció de la reforma que faci. A més, s'encarreguen de gestionar tots els tràmits per rebre les ajudes.