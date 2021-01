El 2020 tanca amb 1.504 denúncies i 572 detinguts per violència masclista

El 2020 serà recordat com l'any de la pandèmia, però hi ha xacres que malgrat un virus mortal es mantenen, malauradament. És el cas de la violència masclista, que si bé durant el confinament va patir una frenada pel que fa a nombre de denúncies, en canvi, les dades mostren que la major part dels indicadors han patit una baixa molt lleugera. Aquesta tendència és especialment notòria en els maltractaments en l'àmbit de la parella.

L'únic indicador policial que ha vist un increment són els trencaments de condemna. Hi ha hagut 202 casos, això representa un 12,85% més de fets que l'any anterior (179). Aquí hi ha casos de maltractadors que se salten les decisions judicials, és a dir, les mesures de protecció que es donen a les víctimes de violència masclista per evitar el contacte amb el seu agressor, com poden ser la prohibició de comunicació o la d'apropar-se a la dona, entre d'altres.

L'increment d'aquest delicte és un tema preocupant perquè l'any anterior també havia patit una pujada i mostra que els maltractadors no fan gaire cas de les mesures que aproven els jutges.

Un altre aspecte relacionat amb la violència masclista és el de les denúncies que interposen les dones que pateixen el calvari dels maltractaments. Una realitat que des de fa uns anys comença a sortir a la superfície però que costa i, segurament, encara només es coneix en part. Les denúncies en els darrers anys no paraven de créixer però la situació del 2020 ha fet que hagin patit una davallada.

La pandèmia ha impedit que algunes dones sortissin a denunciar els seus casos, sobretot durant el confinament domiciliari de la primavera, i va posar en alerta policia i agents socials. La davallada ha estat del 6,7% i se n'han recollit 1.504 a la Regió Policial de Girona ?no hi ha la Cerdanya inclosa. Els Mossos i policies locals han atès fins a 1.507 víctimes durant el 2020. La policia també ha realitzat menys detencions per delictes relacionats amb aquest tipus de violència en l'àmbit de la parella. N'han fet 572, un 13,33% menys que el 2019 (660). A més, tots els arrestats del 2020 han estat majors d'edat.

Dos crims masclistes

Aquesta xacra també ha acabat amb la vida de dues dones durant el 2020. Ambdues han mort a mans de les seves parelles. El primer, al maig a l'Escala, en plena crisi del coronavirus. En aquest cas, la víctima va ser una dona de 65 anys, de nacionalitat belga. Va morir en mans de la seva parella, que després es va suïcidar.

El segon assassinat va tenir lloc el 8 de novembre a la nit a Lloret de Mar. Una dona va morir a mans del seu home després d'estrangular-la a casa seva. L'home es va entregar l'endemà a la Policia Local. L'home va declarar davant dels Mossos d'Esquadra i va explicar el mateix que durant la reconstrucció del crim: l'havia escanyat després d'un atac d'ira per una discussió d'un afer extramatrimonial que la víctima li hauria retret.

Més víctimes en família

La violència en l'àmbit familiar també és un altre vessant de la xacra dels maltractaments. És la que perpetren homes de la família cap a la dona però no en són la parella ni l'exparella. S'han denunciat un 0,78% més de casos, fins a assolir els 255. Però, en canvi, ha crescut el nombre de víctimes en un 9,52% (322) d'aquesta xacra, i dels 92 detinguts, set eren menors. També hi ha hagut més trencaments de condemna: 24 casos (un increment del 20%).