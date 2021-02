Un brot a la cuina del Santa Caterina deixa tres casos

Un brot de coronavirus ha afectat el servei de cuina de l'hospital Santa Caterina de Salt, on s'han contagiat tres persones. Actualment es troben a domicili amb una simptomatologia lleu i hi ha un contacte estret fent quarantena preventiva. L'Institut d'Assistència Sanitària està duent a terme el cribratge a tot el personal del servei, que s'anirà repetint de forma periòdica, d'acord amb les recomanacions de Salut Pública i segons protocol. El Servei de Prevenció n'està fent el seguiment i declara tots els casos a les autoritats sanitàries. Per la seva banda, la direcció del servei està implantant el pla de contingència corresponent.

Situació a Olot i Lladó

D'altra banda, els brots de coronavirus dels geriàtrics de Lladó i Olot ja estan estabilitzats. Primerament, a la residència Bona Vista de Lladó hi ha tres treballadors més infectats i el total arriba a divuit. Es mantenen les dotze defuncions de la setmana passada.

Seguidament, al geriàtric Montsacopa d'Olot es mantenen les setze defuncions i els mateixos infectats. S'estan esperant els resultats de les proves PCR a tretze contactes estrets dels positius.