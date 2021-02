La vacunació ja es fa al camp del Palamós

Nous punts habilitats. La campanya de vacunació a persones de gran dependència i majors de 80 anys va acabar d'arrencar ahir a tota la Regió Sanitària de Girona. Respecte al Baix Empordà, els Serveis de Salut Integrats van començar a vacunar al camp de futbol del Palamós, el teatre El Mundial de la Bisbal d'Empordà, el casal popular de Palafrugell i Can Quintana de Torroella de Montgrí. A més, a partir de demà, s'habilitarà el Palau Firal de Sant Antoni de Calonge com a punt de vacunació per al personal docent.