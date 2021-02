Palafrugell aprova un nou pla de xoc de 800.000 € en la lluita contra la COVID

L'Ajuntament de Palafrugell va aprovar ahir un nou pla de xoc per combatre la crisi econòmica generada per la pandèmia amb un pressupost de més de 800.000 euros. El document planteja tres línies d'acció diverses: exempció de taxes i impostos, ajudes directes i subvencions a famílies vulnerables. D'una banda, es farà una reducció del 50% de l'ICIO i també es reduirà la taxa d'escombraries dels establiments que han hagut de tancar o reduir la jornada en funció de les hores que han obert. També es reduirà la taxa d'ocupació de via pública per a les terrasses que no han pogut obrir a causa de les restriccions. Es preveu que això comportarà un impacte econòmic de 230.000 euros.

En la línia d'ajudes directes, l'Institut de Promoció Econòmica farà una convocatòria destinada als negocis que no hagin tancat amb una aportació directa de com a màxim 700 euros per cada establiment. A més, es donaran ajudes a les persones que estan en ERTO o a l'atur des del gener de 2021 i que estiguin empadronades a Palafrugell. L'Ajuntament donarà un màxim de 100 euros per cada persona.

Tercera línia d'ajuts directes

Es tracta de la tercera vegada que l'Ajuntament dona ajudes de forma directa als establiments afectats per les restriccions sanitàries. Pel que fa a les partides de Benestar Social, el consistori destinarà 300.000 euros en diferents partides. Així entre les ajudes hi haurà la possibilitat del suport al lloguer d'habitatge (accés a l'habitatge i evitar pèrdua de l'habitatge habitual); ajudes als infants pel que fa als materials i menjadors escolars; un fons econòmic de reserva per la residència FPGG; el programa de comptador d'aigua social i una reserva de diners destinada al Centre de Distribució d'aliments.

Finalment, dins les mesures de caire econòmic es considera que les modificacions de l'ocupació de via pública que estaven previstes per abans de l'estiu es retarden fins a finals del proper mes d'octubre.