Reclamen que el virus es reconegui com a malaltia

La Intersindical-CSC es va concentrar ahir al migdia davant la seu de l'empresa MC Mutual a Girona per denunciar públicament la situació de no reconeixement de la baixa per covid-19 com a malaltia professional al personal de l'àrea de Gestió i Serveis, que treballen a l'hospital Trueta i a la gerència territorial d'atenció primària de Girona. Els treballadors també van demanar a Salut la revocació del conveni amb aquesta empresa.

A la concentració s'hi va unir l'Assemblea de Zeladors i es va exhibir una pancarta on es podia llegir «Som personal de risc, drets laborals», consigna que van entonar els participants de la protesta. També es van mostrarrètols amb lemes com «serem implacables», «la vida abans que el capital», «treu-te la MasCareta» o «la confiança no és mutual».

La representant de la Intersindical-CSC, Mònica Meroño, va explicar a aquest diari que «fa setmanes que ens vam dirigir a la mútua a través d'un comunicat per reivindicar aquest canvi i no hem tingut resposta». El sindicat ha denunciat MC Mutual a Inspecció de Treball perquè «està fent cas omís de la normativa conforme al qual les baixes per SARS-CoV-2 s'haurien de considerar contingències professionals», és per això que consideren que s'estan vulnerant els drets laborals del personal de Gestió i Serveis que treballa tant al Trueta com a la Gerència Territorial d'Atenció Primària de Girona.

El sindicat també va anunciar noves mobilitzacions per «reclamar a l'ICS i el Departament que donin la cara i s'impliquin en la defensa dels drets laborals».

Resposta de la mútua

Fonts de l'empresa MC Mutual van explicar a aquest diari que «en cap moment estem vulnerant la normativa». Consideren que la llei especifica que el reconeixement de la baixa com a malaltia és per al personal sanitari o sociosanitari i no s'inclou el personal de Gestió i Serveis. Per això afirmen que estan aplicant la llei «en l'únic sentit en el qual es pot fer, sense perjudici del dret dels treballadors d'acreditar l'origen de la seva malaltia per altres vies o instar un expedient de determinació de contingència davant la Seguretat Social».