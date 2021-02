Absolt l'acusat d'abusar de la fillastra de 14 anys «fent-li creure» que eren parella

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat que s'enfrontava a 12 anys de presó per abusar sexualment i de manera continuada de la fillastra de 14 anys l'abril del 2018 «fent-li creure» que eren parella. «No ha quedat provat, amb la seguretat i certesa que ha de presidir tot pronunciament penal, que l'acusat realitzés les conductes sexuals que se li atribueixen», conclou la sentència. El tribunal invalida la confessió que el processat va fer als Mossos d'Esquadra el dia de la detenció a Girona perquè sosté que va ser «induïda» i sense advertir-lo dels seus drets. Així, la sentència exposa que l'única prova de l'acusació és la declaració de la menor però està «mancada de consistència» perquè ha incorregut en contradiccions.

L'acusat i la mare de la menor eren parella sentimental i convivien a Girona amb la víctima i amb una filla en comú que en el moment dels fets, l'any 2018, tenia un any. Segons la Fiscalia, el processat, que aleshores tenia 42 anys, va «fer creure» a la menor que tenien una «relació de parella» i hi va mantenir «relacions sexuals freqüents» l'abril del 2018 . Per això, l'acusava d'un delicte continuat d'abús sexual a menors de 16 anys prevalent-se de la «relació de parentiu o de superioritat» amb la víctima. La Fiscalia demanava 12 anys de presó.