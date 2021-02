El consell assessor d'Estats Units recomana autoritzar la vacuna de J&J

El comitè assessor de vacunes de l'Agència d'Aliments i Medicaments d'Estats Units (FDA) va donar ahir el vistiplau a l'autorització d'emergència de la vacuna contra la covid-19 de Johnson & Johnson. El vaccí ha rebut el suport del Comitè Assessor de Vacunes i Productes Biològics de l'agència per unanimitat, i per tant es recomana la seva aprovació perquè s'utilitzi en persones més grans de 18 anys.

Aquesta vacuna es convertiria així en la tercera a rebre l'aprovació de les autoritats estatunidenques després de la de Pfizer i la de Moderna. Concretament, aquest vaccí ha notificat una eficàcia del 66% en casos greus de la malaltia, un percentatge molt per sota del 94-95% de les ja existents, però arriba a un 86% d'efectivitat en els casos més greus.

La vacuna de J&J se sumarà d'aquesta manera a les de Pfizer/BioNTech i Moderna, que s'estan administrant des de finals de desembre i que han servit per immunitzar personal sanitari, d'emergències i persones grans. Ara comença a estar disponible per a la resta de la població.

Aval dels experts

Els experts consideren que el vaccí ha estat certificat com a segur i que no provoca reaccions greus entre qui la rep. De fet, alguns membres del comitè indiquen que J&J ha resolt molts dels dubtes que es tenien fa sis mesos i que ha posat en marxa un pla sòlid per monitorar la seva vacuna.

Amb tot, la companyia ha patit el seu primer contratemps, ja que fa pocs dies va confessar en una audiència al Congrés que podrà entregar uns 20 milions de dosis abans de finals de març i no els 25 que havia previst en un primer moment.

El fet d'incloure la primera vacuna monodosi al mercat hauria de contribuir a accelerar la campanya de vacunació, ja que no requereix una segona dosi com passa amb la resta d'opcions. Amb tot, J&J està estudiant si inclourà recordatoris anuals.

La majoria de les preguntes dels experts de la FDA se centren a saber com afrontarà la farmacèutica les possibles variants del virus més resistents a les vacunes, com és el cas de la sud-africana. A més, podrien ser necessaris recordatoris específics per les variants més virulentes.

Aquesta vacuna no requereix les baixes temperatures d'emmagatzematge de Pfizer i Moderna, ja que no està basada en ARN missatger, com és el cas d'aquestes, sinó en instruccions codificades en una cadena d'ADN transmesa a la cèl·lula d'un adenovirus, una tècnica menys exposada al deteriorament.