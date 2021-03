Millores a la zona del compostador comunitari a Sant Esteve d'en Bas

La brigada municipal de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha finalitzat les obres de millora a la zona del compostador comunitari, situat a Sant Esteve d'en Bas.

Els treballs, que comptaven amb una inversió de 4.500 € i van començar fa uns mesos, anaven destinats a la neteja de l'esplanada del darrere, on la brigada gestionarà ara les restes vegetals que dipositin els veïns per crear compost i que els mateixos veïns podran agafar per a l'ús personal. La parcel·la del costat també s'ha habilitat per a la brigada. Així, el consistori ha recuperat l'espai per engegar una nova gestió de les restes vegetals.

D'altra banda, l'Ajuntament també ha actuat per millorar la carretera vella de Joanetes desbrossant arbres amb branques que donaven a la via i que havien anat creixent al llarg dels anys.