Tren de la Costa Brava: 50 minuts de Palafrugell a Girona

El projecte de tren-tram de la Costa Brava que proposa la Plataforma de Promoció del Transport Públic permetria reduir el temps de trajecte en relació amb l'autobús i, en alguns casos, també respecte al vehicle privat (a banda d'estalviar la recerca o el cost de l'aparcament, que també són factors a tenir en compte). Segons la proposta elaborada per Pau Noy, per exemple, el tren-tram permetria anar de Palafrugell a Girona en poc més de 49 minuts. En aquests moments, se'n triguen 68 amb autobús i 41 amb vehicle privat.

La proposta de tren-tram a la Costa Brava llançada per la Plataforma de Promoció del Transport Públic, que ja està recollint suports a través d'internet, permetria connectar les principals poblacions del Baix Empordà -comarca que en aquests moments no té cap estació de tren- amb Girona i les seves rodalies. I, segons l'estudi realitzat per Noy, permetrien reduir considerablement els minuts de trajecte, sobretot en relació amb les actuals connexions amb autobús i, en alguns casos, també respecte al vehicle privat.

Per exemple, en el cas de la Bisbal d'Empordà, des d'on l'autobús triga 48 minuts per arribar a Girona, l'estudi planteja que el tren-tram permetria cobrir el trajecte en 33 minuts i mig. Això significaria que es trigaria gairebé el mateix que amb cotxe, amb la qual cosa, segons la plataforma, es triguen 31 minuts. Pel que fa a la connexió Palamós-Girona, l'estalvi de temps seria molt clar en relació amb l'autobús, ja que es podria passar dels 88 minuts que es triga actualment amb aquest mitjà de transport als 63 que requeriria el tren-tram, tot i que encara quedaria lluny de l'actual velocitat amb cotxe, que suposa només 36 minuts.

Des de les localitats més properes a Girona, en canvi, l'estudi considera que sí que es podria reduir el temps en relació amb el vehicle privat. Per exemple, des de Llagostera, on es necessiten 23 minuts per arribar amb cotxe a Girona, es podria trigar menys de 22 minuts amb la nova connexió ferroviària. La previsió de la Plataforma és que el tren funcionés com a tal en les zones interurbanes i pogués utilitzar l'actual línia de tren convencional en alguns trams al voltant de Girona, mentre que es convertiria en tramvia en la seva entrada a l'interior dels municipis.

D'altra banda, l'estudi també calcula que podria haver-hi un estalvi molt important de temps per anar des de Barcelona fins a la Costa Brava. En aquest sentit, es tractaria de fer el trajecte amb alta velocitat des de la capital catalana fins a Girona i, a partir d'allà, agafar el tren-tram fins a la costa. Fent-ho d'aquesta manera, l'estudi calcula que es podrien trigar 98 minuts des de l'estació de Barcelona-Sants fins a Palafrugell. Tot i que serien deu minuts més del que es triga actualment per carretera, permetria retallar molt el temps a l'autobús, que necessita 135 minuts per realitzar el trajecte. A més, l'informe recorda que, durant el cap de setmana, el transport per carretera és més lent, de manera que el cotxe pot arribar a necessitar fins a 132 minuts. La proposta també preveu que el nou transport ferroviari permeti anar de Barcelona a Palamós en 112 minuts i des de la capital catalana fins a la Bisbal en 82 minuts, reduint en ambdós casos el temps respecte a l'autobús.

El projecte del Tren de la Costa Brava plantejat per la Plataforma consisteix en una «anella» que passaria per Flaçà-Renfe, la Bisbal, Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Cassà de la Selva i l'estació de Riudellots-Renfe. Segons proposen, entre Riudellots i Flaçà circularia per la línia de Renfe, tot passant per Girona i amb correspondència amb l'estació de la capital, des d'on es podria connectar també amb l'alta velocitat en direcció Barcelona o Figueres.

Segons calculen, el nou trajecte ferroviari permetria millorar la mobilitat de 314.000 persones i, per tal de cobrir la demanda, seria necessària la circulació de 31 tramvies. Pel que fa a la inversió requerida, apunten que el cost de tot plegat ascendiria a 581 milions d'euros.

És per això que des de la plataforma demanen a totes les entitats i administracions locals -Diputació, consells comarcals, ajuntaments, entitats i particulars- treballar «conjuntament» per tal de demanar a la Generalitat i a l'Estat que inverteixin en el tren en lloc de fer-ho en carreteres. Segons indiquen, seria «una alternativa viable, sostenible, assequible i extremadament eficient en termes ambientals i energètics». I consideren que enguany, que és l'Any Europeu del Ferrocarril, és el millor moment per reivindicar-ho.