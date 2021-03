Alerta per contaminació per la pols sahariana

El Departament de Territori i Sostenibilitat va declarar ahir un episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya. Per aquest motiu, la Generalitat recomana reduir els desplaçaments en cotxe privat i moderar l'activitat física a l'aire lliure, sobretot de les persones amb malalties respiratòries, entre d'altres.

La declaració de l'episodi d'alta contaminació es va prendre, assegura Territori, atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i a causa de la presència d'una intrusió de pols africana i la previsió que duri alguns dies.

A Girona ciutat, l'estació que mesura la contaminació i que està instal·lada a la carretera Barcelona, va marcar ahir un nivell «regular» de contaminació. Concretament, va situar-se en 42 µg/m3.

La pols sahariana és notícia gairebé des de finals de febrer. El dia 22 de febrer, la Generalitat ja va declarar l'alerta perquè la influència d'aquesta intrusió en els nivells de qualitat de l'aire va ser molt acusada i es van produir superacions del valor de referència diari de PM10 de 80 ?g/m?3; a 16 estacions de Catalunya. Aquesta alerta es va mantenir fins al dia 26.

Molts dies amb pols africana

Els últims dies encara hi ha hagut nivells elevats d'aquesta pols i per això ahir es va decidir declarar el nivell d'alerta. I és que des de principis de mes els nivells han estat superiors al valor de 50 µg/m?3; en més d'un punt de mesurament de les estacions situades a la Zona de Protecció Especial (ZPE).

La previsió a més indica que avui els nivells es mantindran encara elevats i es podria superar el valor diari de 50 ?g/m?3; donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran.

Recomanacions

Davant d'aquesta situació que podria començar a desaparèixer la setmana vinent, la Generalitat demana que la població utilitzi els transports públics si s'ha de desplaçar, realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions i limitar la crema de rostolls. També insten les indústries a no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir, entre altres recomanacions.