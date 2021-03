Una banda de kosovars roba a l'autopista amb el sistema dels «peruans»

Les comarques gironines han tornat a patir les conseqüències de les bandes de lladres que utilitzen els sistema dels «peruans». Són delinqüents que es dediquen bàsicament a robar a les autopistes. Per fer-ho fan creure al conductor que té una avaria i quan s'atura li sostreuen els objectes de valor.

Això és el que ha passat aquest diumenge a la comarca de la Selva ?a Sils i Hostalric? i, en aquest cas, els Mossos van detenir els lladres ja a Sant Gregori després de perseguir-los per l'AP-7. En total, van arrestar tres homes.

Tenen 30, 36 i 40 anys i són nacionalitat kosovar i amb domicili desconegut. Sel's acusa de ser els a presumptes autors de dos delictes de furt. A un dels detinguts també se'l considera autor de dos delictes contra la seguretat del trànsit per conduir temeràriament i sense carnet, lesions i resistència als agents de l'autoritat. Tots tres van quedar lliures amb càrrecs després de passar a disposició del jutge a Girona.

Els fets van succeir el 7 de març, quan cap a tres quarts de dotze del matí agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van veure un vehicle que estava aturat al voral de l'AP-7, a l'altura del punt quilomètric 79 a Sils. En comprovar què li passava, van saber que havia sofert un furt en un descuit. Un altre vehicle els havia fet aturar i mentre un home parlava amb el conductor, una segona persona va aprofitar per sostreure unes bosses, un portàtil i diners que portaven dins el cotxe. Van robar amb el mètode del peruà. Tres hores després, els policies van rebre un altre avís que alertava d'un altre furt del mateix tipus comès a la mateixa via, a l'altura d'Hostalric. Els agents van aconseguir la descripció del vehicle i van iniciar la recerca per l'AP-7.

Conducció temerària

Una de les patrulles va detectar el cotxe a gran velocitat i va alertar les dotacions que estaven a les sortides 7 i 8, entre Salt i Riudellots per interceptar-lo. En detectar la policia, el conductor va circular temeràriament fent ziga-zagues i causant perill a la via. Durant el seguiment, els agents li van donar indicacions per aturar-se però va continuar la fugida. Finalment, els Mossos van creuar-se amb el vehicle, que va impactar contra ells. Una vegada aturat, els quatre ocupants van intentar fugir corrent per camps de conreu, però els agents van aconseguir detenir-ne tres.

El conductor del turisme es va resistir a la seva detenció i va causar lesions lleus a un agent. A més, no disposava de carnet de conduir. Els Mossos no donen la investigació per tancada a l'espera de detenir el quart ocupant del vehicle.