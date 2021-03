L'Oficina de Consum d'Olot rep un 28,8% més de reclamacions

L'Oficina de Consum de la Garrotxa ha rebut 3.446 peticions de servei aquest 2020. D'aquestes, 831 eren reclamacions (un 28,8% més que el 2019), 2.609 eren consultes (un 17,8% més que el 2019), sis queixes i una denúncia. Per municipis, Olot és el municipi de residència de la majoria de persones que interposen una reclamació, en total, 612 durant l'any 2020. El segon municipi, amb una gran diferència, és Sant Joan les Fonts, amb 51 ciutadans de la localitat que han reclamat davant l'Oficina de Consum, i la resta de reclamacions, fins a arribar a les 831 totals es reparteixen entre la majoria de municipis de la comarca -exceptuant Sales de Llierca i Sant Ferriol, on no se n'han registrat.

Pel que fa a les temàtiques de les reclamacions, els serveis generals de consum es troben en el primer lloc. L'objecte d'aquestes reclamacions ha girat entorn dels conflictes d'interpretació de contractes, incompliment de garanties, problemes de prestació de serveis o cobraments indeguts. Cal destacar que el tancament de la clínica dental Dentix Olot va provocar un augment de reclamacions per tractaments o serveis no prestats o al voltant del finançament d'aquests serveis. El segon àmbit amb més reclamacions ha estat el de transport de passatgers, amb 127 reclamacions, per la cancel·lació de vols a causa de la covid-19. Passa al tercer lloc de volum de reclamacions (l'any 2019 ocupava el primer) el sector de les telecomunicacions i els serveis d'internet, amb 152 reclamacions.