El nombre de capellans a Girona s'ha reduït a la meitat en vint anys

El nombre de preveres que hi ha a la diòcesi de Girona s'ha reduït a la meitat al llarg dels últims vint anys. Segons les darreres dades publicades al Butlletí de l'Església de Girona, el 31 de desembre de 2020 hi havia 123 capellans incardinats al Bisbat de Girona. En canvi, el 31 de desembre de 2000, segons es va publicar en aquell moment al mateix Butlletí, la xifra ascendia a 246. Per tal de suplir aquesta manca de vocacions, en els darrers anys al Bisbat s'han anat ordenant cada cop més diaques permanents i laics que poden dirigir celebracions de la paraula. Aquest diumenge, a més, se celebra el Dia del Seminari, amb l'objectiu de contribuir a suscitar vocacions. En aquest moment, el Bisbat de Girona compta amb tres seminaristes Josep Maria Busquets, Lluc Juscafresa i Edgar Jaulent, que resideixen al Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, a Barcelona.

La diòcesi de Girona -que engloba les comarques del Gironès, l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, la Selva i el nord del Maresme- es divideix en tretze arxiprestats, 381 parròquies i dotze annexos. Tot i això, el descens en el nombre de vocacions que s'ha registrat al llarg de les últimes dècades ha fet que cada cop hi hagi menys preveres per poder atendre-les; i de la mateixa manera també ha augmentat considerablement la mitjana d'edat de molts d'aquests capellans.

Set residents en altres diòcesis

Segons les dades del Butlletí de l'Església de Girona corresponent a 2021, en acabar el 2020 hi havia 123 preveres incardinats a la diòcesi de Girona, set dels quals resideixen en altres diòcesis. A més, el Bisbat també comtpa amb quatre preveres extradiocesans residents, set capellansde la Prelatura de la Santa Creu i l'Opus Dei residents i vuit religiosos amb càrrec pastoral diocesà.

D'altra banda, per tal de poder ajudar a l'atenció de totes les parròquies, la diòcesi també compta amb tretze diaques i 43 laics i religiosos amb responsabilitats pastorals a les seves respectives parròquies. A més, a la diòcesi també es localitzen onze comunitats de deu instituts de vida religiosa masculins i 47 comunitats de 24 instituts de vida religiosa femenins.

Aquesta xifra de 123 capellans registrada a finals de 2020 és la més baixa dels últims anys. El 31 de desembre de 2010, a la diòcesi hi havia 196 preveres; per tant, al llarg de l'última dècada s'ha produït un descens del 37%. Tot i això, si es mira més enrere i es retrocedeix fins a vint anys enrere, es pot comprovar que el descens encara és més acusat, ja que el nombre de capellans de la diòcesi ha caigut de 246 a 123, és a dir, que s'ha reduït ni més ni menys que a la meitat.

En paral·lel, també s'ha reduït considerablement el nombre de capellans gironins que viuen en altres diòcesis: l'any 2000 eren una vintena, el 2010 s'havien reduït a tretze i, segons les últimes dades, en aquests moments només són set.

El doble de diaques

El descens del nombre de preveres, tanmateix, ha anat acompanyat d'un increment d'altres figures que ajuden el Bisbat a poder mantenir la seva activitat a les parròquies. D'aquesta manera, la xifra de diaques s'ha duplicat al llarg d'una dècada, ja que l'any 2010 n'hi havia set i actualment són tretze. Pel que fa als religiosos amb càrrec pastoral diocesà, una dècada enrere eren només quinze, mentre que ara ascendeixen a 43 sumant-hi també els laics que poden fer celebracions de la paraula.

Des de l'any 2018 ençà, a la diòcesi de Girona s'han ordenat només dos capellans. L'abril de 2018, el bisbe, Francesc Pardo, va ordenar mossèn Dagoberto Rojas, mentre que el gener de l'any passat -és a dir, un any i mig després- va ser ordenat Antoni Coll, en una cerimònia a la Catedral celebrada abans de la covid-19. Des de llavors, s'ha produït també l'ordenació de diaca permanent del figuerenc Jordi Coll.