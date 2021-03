S'enfronta a deu anys de presó per apunyalar un jove en una discussió de trànsit a Puigcerdà

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar un acusat que afronta 10 anys de presó per apunyalar un jove al coll en una discussió de trànsit a Puigcerdà. Els fets van tenir lloc la matinada del 26 de novembre del 2018. Segons la fiscalia i l'acusació particular, el processat formava part d'un grup de persones que "ocupava la calçada" per on la víctima, que anava amb cotxe, va intentar passar. En aquell moment, l'acusat va colpejar el vehicle, els ocupants van baixar i va començar a discussió. Les acusacions apunten que, durant la batussa, el processat va treure una navalla, va punxar una roda, va amenaçar la víctima i li va assestar la punyalada. L'acusen d'intent d'homicidi amb abús de superioritat, danys i amenaces. El processat ho nega.