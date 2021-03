Suspeses les activitats lúdiques de la Festa del Roser de les Fonts

L'organització de la Festa del Roser de les Fonts ha donat per suspeses per segon any consecutiu les activitats lúdiques de la celebració. Tot i això anuncien que enguany sí que es mantenen en peu els actes religiosos, que hauran de dur-se a terme respectant les mesures contra la covid-19 (distància, mascareta i gel desinfectant). Concretament els actes religiosos tindran lloc el diumenge 4 d'abril, amb la Missa de Pasqua a les deu del matí i el dilluns 5 d'abril, amb l'Ofici Solemne Concelebrat i el Cant dels Goigs del Roser a les onze del matí. Aquesta última celebració es realitzarà sense processó, a diferència d'anys anteriors. Des de l'organització de la Festa del Roser anuncien que a la finalització de la missa se sortejarà una mona de Pasqua per commemorar la celebració i desitgen que pel 2022 es pugui gaudir novament i en la seva totalitat de la Festa Popular del Roser.