Gairebé dues terceres parts dels gironins vacunats amb alguna dosi tenen menys de 65 anys

Un 63% de la població de la Regió Sanitària de Girona que ha rebut alguna de les dosis contra el coronavirus té menys de 65 anys, dada que correspon a un total de 69.237 persones. Això demostra que la campanya no acaba d'avançar entre la població més vulnerable. De fet, un 5% (5.642) correspon a la franja d'entre 65 i 74 anys, majoritàriament cuidadors de persones dependents, i un 31% (34.741) correspon a la franja d'edat de més de 75 anys.

Salut va atribuir ahir la lenta vacunació a persones de més de 80 anys al fet que no viuen en residències a Catalunya, on sí que s'està vacunant. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va indicar que aquest fet i la decisió de destinar les partides de Moderna, que arriben de forma «inconsistent», a pacients trasplantats, dialitzats o amb càncers sòlids hospitalitzats explicarien perquè Catalunya és una de les comunitats amb la taxa de vacunació de més de 80 anys més baixa d'Espanya.

Argimon va dir que van optar per una «estratègia d'encapsulament» de les residències i hospitals amb la qual van vacunar no només usuaris i el personal sanitari, sinó també altres treballadors que freqüentaven aquests centres. «Tots els que formen part del personal no sanitari però que entra i surt cada dia en l'entorn residencial i de centres sanitaris es va vacunar amb Pfizer. Volem crear aquest microcosmos on ja hi ha una immunitat de grup i hem tingut uns resultats francament bons en residències i centres sanitaris», va apuntar el secretari.

Persones de més de 66 anys

D'altra banda, Salut va reconèixer ahir que està enviant l'SMS per programar la vacunació amb AstraZeneca a persones amb 66 anys «acabats de fer» tenint en compte que el govern espanyol ha limitat aquest vaccí als 65 anys. En aquests casos, doncs, no es poden vacunar. Malgrat tot, alguns d'ells no se n'ha assabentat fins que no s'ha trobat ben bé al punt de vacunació.

Aquest és el cas d'Antonio Rodríguez, gironí que va rebre el missatge dimarts d'aquesta setmana i va programar la cita per a l'endemà, casualment el dia que complia 66 anys. «Ningú em va cancel·lar la cita ni em va dir que no em pogués vacunar, així que vaig haver de fer una hora de cua per res, perquè em van dir que no podien vacunar-me. També hi havia persones que ja tenien els anys fets des de feia més dies i que també s'esperaven per res», va lamentar a aquest diari. Rodríguez va anar al seu centre d'atenció primària de referència i li van dir que, efectivament, no es podria vacunar amb AstraZeneca i que hauria d'esperar el seu torn amb una altra farmacèutica.

Segons fonts de Salut, «l'enviament dels SMS per vacunar-se amb AstraZeneca s'ha fet tenint en compte l'any de naixement però l'Estat té el topall a 65 anys, així que les persones que ho superin no es poden vacunar ara per ara».

La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, va assegurar a RAC1 que aquestes persones «no tenen cap risc» per rebre el vaccí perquè està aprovat per a majors de 18 i va insistir en la petició d'eliminar el topall. D'altra banda, va demanar a la població de 60 a 65 anys que esperi a rebre l'SMS abans d'accedir a la pàgina web per programar la cita perquè s'estan prioritzant les persones que presenten més risc davant de la covid-19. Malgrat tot, el secretari de Salut, Marc Ramentol, va «treure ferro» al fet que persones d'entre 60 i 65 anys que no havien rebut el missatge per demanar cita per rebre la vacuna s'hagin inscrit igualment, passant per davant de persones d'aquest col·lectiu que sí l'havien rebut. Ramentol va insistir a celebrar l'«entusiasme» amb el qual les persones d'aquest grup d'edat s'han inscrit per vacunar-se: «Per a nosaltres no hi ha res que aombri l'alegria de veure la resposta de la ciutadania».

Unes 14.000 persones d'entre 60 i 65 anys es van vacunar dimecres a Catalunya amb les dosis d'AstraZeneca i 86.000 més es van apuntar al llarg de la setmana, en una pàgina web habilitada que es va desbordar per les peticions per vacunar-se els propers dies i fins a la setmana vinent.

Interrupció de la vacunació

Respecte a l'arribada de noves dosis la setmana que ve, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va dir que Catalunya haurà d'interrompre la campanya de vacunació massiva després que el Ministeri de Sanitat els hagi notificat que el dilluns vinent, 29 de març, no arribaran les 148.000 dosis d'AstraZeneca compromeses. En declaracions a TV3, Ramentol va explicar que el dilluns següent, el 5 d'abril, els enviaran més dosis però va remarcar que de moment no saben quantes. De la seva banda, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, va denunciar la situació a través de xarxes socials, i la va qualificar de «vergonya». «Ja n'hi ha prou d'aquest despropòsit», va afegir.

Ramentol va lamentar que aquest «nou contratemps» és «una afectació important» i va admetre que des del punt de vita organitzatiu «és molt difícil de gestionar». Vergés també va indicarque la setmana vinent sí arriben les 104.000 dosis compromeses de la vacuna de Pfizer, que s'estan administrant al col·lectiu de persones de més de 80 anys.