Presentació de «Parada i fonda» a Banyoles

«Hem passat el pitjor any de la nostra carrera professional». Així s'expressava ahir un cuiner del Pla de l'Estany en referència a aquest any de pandèmia on la restauració de la comarca, que calcula que durant aquest darrer any ha perdut el 60 per cent de la facturació, ha registrat el tancament definitiu de dos restaurants, Can Masonet de Pujals dels Pagesos i La Magrana de Banyoles.

La trobada de restauradors del Pla de l'Estany va tenir lloc ahir al matí a l'emblemàtica barca Tirona a l'Estany de Banyoles i va servir per presentar el llibre de Joan Anton Abellán «Parada i Fonda. Història de la restauració al Pla de l'Estany». i que compta també amb un pròleg de l'escriptora Núria Esponellà.