Protecció Civil veu contradiccions entre les restriccions i el concert al Sant Jordi

El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, va admetre ahir que hi ha «grans contradiccions» en la gestió de la pandèmia de coronavirus perquè mentre la normativa no permet trobades a casa entre familiars o amics per Setmana Santa, ahir es va fer «un concert amb 5.000 persones en un estudi científic» al Palau Sant Jordi (més informació a la pàgina 41).

Segons va afirmar Delgado en una piulada, hi ha un «difícil encaix de totes les peces». El responsable de Protecció Civil insisteix que les mesures «sempre són difícils d'explicar», especialment les actuals sobre les trobades a casa. El grup Love of Lesbian va fer ahir el primer concert amb 5.000 persones a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, en una prova pilot a escala europea (més informació del concert a la pàgina 41). En declaracions al programa Via Lliure de Rac1, Delgado va remarcar que el concert de Love of Lesbian es fa en el marc d'una recerca científica i és un «experiment» que pot ajudar a «progressar», però va reiterar que pot generar problemes de comprensió en la gent. «És de difícil explicació que algú no es pugui trobar amb el seu pare i pugui anar a un concert de Love of Lesbian», va admetre. En tot cas, va reiterar que el concert es fa en el marc d'un àmbit jurídic específic, per la recerca, encara que coincideix en el «moment amb les mesures més restrictives» en l'àmbit social.

En aquest sentit, Delgado va assegurar que els indicadors mostren una nova tendència a l'alça, just a l'inici de Setmana Santa. Amb tot, va assegurar que per ara no veu un factor «explosiu» com en onades anteriors. «Idealment, la mobilitat d'aquests dies ha de ser la mínima possible, les trobades també», va afirmar. En tot cas, el Procicat va prorrogar les restriccions actuals fins al 9 d'abril.