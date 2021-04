La Diputació destina 563.000 euros a projectes de promoció econòmica

La Diputació de Girona destinarà 562.927,22 euros a projectes de planificació, promoció i desenvolupament local a través de cinc línies de subvencions. Se'n beneficiaran ajuntaments, mancomunitats, consells comarcals, consorcis, societats municipals i entitats no lucratives.

La primera línia de subvencions servirà per fomentar projectes de promoció econòmica i s'adreçarà als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica. S'han acollit a aquesta línia 54 ens, que es repartiran 259.339 euros. La segona línia d'ajuts servirà per elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació de desenvolupament local. En aquest cas, s'hi han acollit onze entitats que es repartiran 87.344 euros.

La tercera línia servirà per fomentar projectes de dinamització del comerç de proximitat. En aquest cas, s'hi han assignat 59.243 euros que es repartiran entre 26 entitats. La quarta línia fomentarà accions de promoció i dinamització comercial adreçats als membres de la Xarxa de Mercats Sedetaris, i s'hi destinaran 32.000 euros per a vuit entitats. La cinquena servirà per donar suport a projectes singulars. Seran 125.000 euros per a nou projectes.