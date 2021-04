40.000 persones han rebut la primera dosi d'AstraZeneca a les comarques de Girona

Unes 40.000 persones menors de 60 anys han estat vacunades a Girona amb la primera dosi d'AstraZeneca (200.000 en el conjunt de Catalunya). Són gent de col·lectius essencials que ara estan pendents de com els afecta la decisió del Ministeri de Sanitat d'aturar «per precaució» la vacunació. Una qüestió que, de moment, està a l'espera dels resultats d'estudis en marxa i que la consellera de Salut, Alba Vergés, confia que es resolgui la setmana vinent en el Consell Interterritorial. Ara per ara, no hi ha ningú amb la segona dosi d'AstraZeneca posada i hi ha termini fins a finals d'abril, quan s'haurien de començar a posar les primeres segones dosi. «Tenim dies encara, però espero que es prengui la decisió com abans millor per reduir els neguits», va dir ahir Vergés. La consellera confia que els tècnics de Salut avaluïn els estudis per presentar una proposta en el Consell Interterritorial de la setmana vinent i que, per tant, aviat es prengui una decisió sobre si s'ha de posar o no la segona dosi. De moment, a Catalunya, no hi ha ningú que la tingui i hi ha termini fins a finals d'abril, quan s'haurien de començar a posar les primeres segones dosis.

En aquest sentit, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, no va descartar que a les persones de 18 a 59 anys que han sigut vacunades amb la primera dosi d'AstraZeneca se'ls administri el sèrum d'una altra farmacèutica, o cap.

Fins ara, les persones majors de 65 anys eren immunitzades amb les dosis de Pfizer i de Moderna, a l'espera de l'arribada de la vacuna de Janssen, destinada també als més grans i que només necessita una punxada.

Més de dos milions d'espanyols ja han sigut vacunats amb aquest sèrum, en una campanya que va començar la segona setmana de febrer en el col·lectiu de persones d'entre 18 i 55 anys de serveis d'emergència, policies, docents o personal sociosanitari, ja que aquest era el rang d'edat per al qual estava recomanada. Posteriorment, aquest rang d'edat es va ampliar fins als 65 anys.

Després de Pfizer, AstraZeneca és el sèrum més inoculat a Espanya, de manera que dels 9,3 milions de dosis de les tres vacunes autoritzades que les comunitats han injectat, una mica més de 2,1 milions corresponen a aquesta farmacèutica.

No obstant això, la campanya de vacunació amb la profilaxi anglosueca ha discorregut amb llums i ombres, en unes ocasions per la falta de dosis subministrades per l'empresa –amb sonats enfrontaments amb la Unió Europea–, i en d'altres per l'alarma generada després de l'aparició de casos de trombosi a diversos països europeus.