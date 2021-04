La IAEDEN vol una taula de treball a l'Empordà sobre les renovables

La IAEDEN-Salvem l'Empordà demana que es creï una taula de treball comarcal per regular la implantació de les renovables, sobretot a l'Alt Empordà. L'entitat fa una valoració positiva de la jornada Repensem l'Empordà, que ahir va tractar sobre si les energies renovables són «amenaces o oportunitats». Consideren que és un «primer pas», però que «cal un pas endavant i començar a planificar com serà la transició energètica de la comarca». La jornada estava organitzada per l'Institut d'Estudis Empordanesos, la DO Empordà, l'Associació Empordà Turisme, la Iaeden-Salvem l'Empordà i el Setmanari de l'Alt Empordà.

Fent-ne balanç, la IAEDEN destaca tres «idees clau» que s'hi van repetir: «Estem en emergència climàtica i cal actuar de forma urgent», «estem en un moment clau per canviar el nostre sistema energètic per un de més democràtic i que es basi, el màxim possible, en l'autoabastament», i per últim, «és el moment de fer partícipa la població per fer una implantació que respecti la realitat regional i estigui dimensionada a les necessitats reals de la població».

L'entitat creu que la jornada va servir per fer pedagogia sobre la transició ecològica, i sobretot per iniciar «un primer contacte entre els diversos sectors del territori i les seves postures».

A partir d'aquí, la IAEDEN demana que «això no quedi en un mer debat de fons», sinó que esdevingui «un punt d'inici que aboqui a una taula de treball comarcal». Aquesta hauria de trobar «el consens de totes aquestes postures en una proposta de planificació» sobre «on, com i en quina quantitat i prioritat s'ha de potenciar la instal·lació de les renovables», explica l'entitat a través d'un comunicat. Una «planificació territorial» que apunten que «només és possible amb una moratòria per evitar forts impactes mentre es decideix la línia a seguir».

La demanda d'IAEDEN s'emmarca en la petició genèrica que es va produir durant la jornada Repensem l'Empordà, en relació a la necessitat d'una major «celeritat i pragmatisme» mentre alhora es potencia «l'autogeneració i la democratització del sistema energètic».