El PDeCAT vol garantir ajuts per a la Cerdanya i el Ripollès

El diputat del PDeCAT al Congrés per Girona, Sergi Miquel, ha registrat una bateria de preguntes per reclamar al Govern de l'Estat que modifiqui el Reial Decret Llei que estableix una línia d'ajudes directes pels efectes de la covid-19 per tal d'incloure-hi aquelles empreses del Pirineu català que en queden excloses, particularment de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès.

Aquest Reial Decret estableix ajudes de fins a 7.000 euros per a les empreses més afectades per la pandèmia, i per poder-hi accedir es té en compte l'IVA recaptat i la facturació de 2020 respecte a l'exercici de 2019. Miquel considera que aquesta qüestió «té una afectació especialment important per a moltes empreses del Ripollès i la Cerdanya», que concentren bona part de les seves vendes a l'hivern. Per això, el diputat vol que s'avaluï l'impacte de l'1 d'abril de 2020 a 31 de març 2021 respecte al període 2019-2020.