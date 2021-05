El ressort de la Vall de Núria, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, avança en el projecte 'Gasoil zero a Vall de Núria', un programa d'actuacions amb l'objectiu d'eliminar el gasoil com a font energètica de tots els edificis i utilitzar només la geotèrmica. Les baixes temperatures fan que, en aquest indret, la calefacció sigui necessària pràcticament tot l'any, i la geotèrmica, que prové de la calor que genera el subsòl, permet reduir les emissions de CO2 i millorar l'eficiència energètica dels sistemes de producció tèrmica. El director de Vall de Núria, Toni Casals, destaca que l'ús d'aquest tipus d'energia és una aposta per la responsabilitat social i la sostenibilitat. Els treballs es finalitzaran en dos mesos.

Actualment s'estan executant les obres d'ampliació de la xarxa interna de distribució de calor en el complex d’edificis. Per aconseguir-ho, s'estan perforant 36 pous de 100 metres de profunditat, equivalent a la producció de 240 quilowatts tèrmics, i que es connectaran amb la sala de bombes de l'edifici de Sant Josep, que ja s'abasteix amb aquesta energia des de l'any 2011. A més, també s'està treballant en l'ampliació de 60 kW tèrmics a la sala de bombes i en l'execució de la xarxa de distribució.

L'edifici de Sant Josep, una primera experiència exitosa

L'any 2011 es va fer la primera instal·lació de geotèrmia de 240 quilowatts a l'edifici de Sant Josep de Vall de Núria, amb uns resultats molt satisfactoris: un estalvi d'un 70% de cost en calefacció respecte al gasoil, d'un 71% d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de l'emissió a l'atmosfera de 87.000 kg anuals de CO2. Aquest edifici va ser guardonat pel programa 'Greenbuilding' de la Unió Europea el mateix any que es va posar en funcionament per bones pràctiques ambientals. Ara, l'objectiu es donar continuïtat al model implantat a Sant Josep a tot el santuari i ampliar l'abastiment d'energia fins als 840 quilowatts en diferents fases per tal de cobrir tota la necessitat de calefacció, aigua calenta sanitària i del complex del Santuari de Núria, eliminant per complet el gasoil. A mode d'exemple, durant aquests 10 anys, s'estima que s'ha aconseguit reduir 312.940 litres de gasoil, equivalent a eliminar la circulació de 470 vehicles, i s'han reduït 870 tones de CO2, que equival a la plantació dels 348 arbres que serien necessàries per reduir aquesta quantitat.

Vall de Núria, un referent mediambiental

Assolir el lideratge en el posicionament de polítiques ambientals i aconseguir l’objectiu de zero emissions en el complex. Aquests són els dos objectius de Ferrocarrils en la gestió que fa de Vall de Núria per tal de convertir-la en un referent mediambiental en el sector de les estacions de muntanya. “Volem que Vall de Núria sigui una vall de zero emissions, que no generi residus i que funcioni amb energia neta” explica el president d’FGC, Ricard Font.En aquest sentit, cal destacar que, des d’aquest any, el Cremallera de Núria es mou amb energia solar i, per tant, no produeix emissions de CO2 a l’atmosfera. D’altra banda, també ha entrat en funcionament una minicentral hidroelèctrica i aquest any es durà a terme un projecte de millora de la recollida selectiva de residus i adequació en la logística del transport de residus en el Cremallera.